"Gut gemeint ist nicht gut gemacht"

Deutschland debattiert im Bundestagswahlkampf über die Regulierung von Migration und über eine Brandmauer zur AfD. Der Migrationsexperte Gerald Knaus warnt vor einem Scheitern der von CDU-Chef Merz vorgelegten Pläne scheitern werden.

Nach den Anschlägen von Aschaffenburg und München wird der Bundestagswahlkampf von einer Migrationsdebatte bestimmt. Fast alle Bundestagsparteien überbieten sich gegenseitig mit Vorschlägen, wie irreguläre Migration in Deutschland begrenzt werden soll. Damit hoffen die Parteien der politischen Mitte, die in Teilen rechtsextreme AfD schwächen zu können.

Aber geht diese Strategie auf? Schließlich wollten Union und FDP ein Zustrombegrenzungsgesetz mit Stimmen der AfD durch den Bundestag bringen und sie damit erstmals zum Mehrheitsmacher im deutschen Parlament machen.

Der Migrationsexperte Gerald Knaus skizziert im Interview Maßnahmen, mit denen irreguläre Migration in Europa wirkungsvoll gebremst werden kann. Dabei warnt er vor allem die Union und CDU-Chef Friedrich Merz vor Vorschlägen, die "sinnlos" und "gefährlich" sind. Denn diese könnten laut Knaus am Ende die AfD und andere Rechtspopulisten in Europa weiter stärken.

t-online: Herr Knaus, dieser Bundestagswahlkampf wird von einer Migrationsdebatte bestimmt. Wie prekär ist die Lage aktuell im Land?

Gerald Knaus: Deutschland erlebt eine historische Herausforderung. In den Jahren der Ampelkoalition seit 2021 gab es die größte Fluchtbewegung seit 1949. Im Jahr 2023 sagten 40 Prozent der Kommunen, dass sie im Notfallmodus operieren, 2024 waren es immer noch 20 Prozent. Daraus ergibt sich auch die Herausforderung, die Zahl der Asylsuchenden und die irreguläre Migration zu reduzieren. Es ist nicht verwunderlich, dass es im Fokus der politischen Debatte steht. Es betrifft viele Menschen.

Gerald Knaus ist Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative. (Quelle: imago-images-bilder) Zur Person Gerald Knaus ist ein österreichischer Migrationsforscher und Gründer der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative (ESI). Er gilt als Architekt des EU-Türkei-Abkommens von 2016 und berät Regierungen zu Asyl- und Migrationspolitik.

Woher kommen die Menschen nach Deutschland?

Darüber wird in der Debatte über Maßnahmen tatsächlich zu wenig gesprochen. Es ist ja keine diffuse Fluchtbewegung aus den Ländern des "globalen Südens" oder vom afrikanischen Kontinent oder aufgrund des Klimawandels.

Sondern?

Die Fluchtbewegungen sind vor allem das Resultat von zwei Kriegen. Etwa 1,2 Millionen flohen allein seit Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland. Diese historische Flucht löste Wladimir Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine aus. Die meisten der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Ob weitere Hunderttausende oder gar Millionen mehr hinzukommen, hängt nur vom Kriegsverlauf ab. Deshalb ist für Deutschland die Unterstützung der Ukraine die wichtigste Fluchtursachenbekämpfung.

Woher kommen die Menschen noch?

In den letzten zehn Jahren stellten Syrer bei Weitem die meisten Asylanträge, danach Menschen aus Afghanistan. Bemerkenswert ist, dass auch in den letzten drei Jahren die meisten Asylsuchenden in Deutschland aus Syrien und aus Afghanistan stammten, und über die Türkei in die Europäische Union und nach Deutschland kamen.

Warum ist das bemerkenswert?

Weil sich durch das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei von 2016 bis 2020 die Zahl der Asylanträge von Syrern in Deutschland deutlich verringert hat. Die Anzahl hat sich dann nach dem Zusammenbruch des Abkommens im März 2020 mehr als verdoppelt. Das Gleiche passierte in Österreich, unter einem christdemokratischen Kanzler. Es lag also nicht an der Politik der Ampel.

Ganz allgemein: Was wären denn effektive Maßnahmen zur Regulierung von Migration?