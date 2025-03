Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der CDU brodelt es an einer Flanke, an der es bislang ruhig war: die Außenpolitik. Es gibt zunehmend konträre Haltungen im Umgang mit Russland, Türkei und den USA.

Während Union und SPD dabei sind, letzte Details der Koalitionsverhandlungen zu klären und vor allem: die Verteilung der Spitzenposten klären, kommen aus der CDU ungewöhnliche, aber deutlich vernehmbare Stimmen, die einen anderen Umgang mit Russland fordern, als dies bislang der Fall war. Streitpunkt ist die Forderung nach einer Wiederinbetriebnahme der Gas-Pipeline Nordstream, dafür sprechen sich führende CDU-Politiker aus. Auch ein weniger kritisches Auftreten gegenüber der US-Regierung unter Donald Trump und auch dem harten Vorgehen der autokratischen Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei werden lauter.

Hintergrund ist wohl die künftige Besetzung des Außenamts. Während das Verteidigungsministerium wohl weiterhin von Boris Pistorius (SPD) geführt werden könnte und der SPD auch der Zugriff auf das wichtige Finanzministerium nachgesagt wird (womöglich in Gestalt von SPD-Chef Lars Klingbeil), bekäme die CDU das ebenfalls prestigeträchtige Auswärtige Amt. In Zeiten einer turbulenten Weltlage mit zahlreichen Krisenherden und tiefen politischen Erschütterungen könnte die Position des Außenministers wichtiger als je zuvor werden.

Doch wie stellt sich die Union in diesem Politikbereich unter Merz überhaupt auf? Derzeit herrscht eher in dieser Frage in einigen Bereichen eher der Eindruck von Uneinigkeit, insbesondere in der CDU. Auch scheinen die Positionen von CDU und SPD in manchen Bereichen der Außenpolitik bislang ziemlich unvereinbar.

Insbesondere der ehemalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich in den vergangenen Tagen in dieser Hinsicht zu Wort gemeldet. Es müsse im Umgang mit Erdogan mehr Augenmaß geben, forderte der ehemalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens etwa. Lautstarke Kritik an der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu lehnt Laschet demnach ab.

Laschets Kurs in der Türkei-Politik

Natürlich müsse man demonstrieren dürfen gegen den Vorgang, der in der Türkei seit Tagen Hunderttausende Menschen auf die Straße bringt, um gegen die ihrer Meinung nach politisch motivierte Verhaftung İmamoğlus zu protestieren. Aber, so Laschet, "Man kann aber auch diplomatisch signalisieren, dass das nicht zum europäischen Standard gehört. Die Türkei will ja immer noch in die Europäische Union, und der Umgang mit İmamoğlu ist unvereinbar damit."

Laschet hatte während seiner Zeit als Integrationsminister in NRW versucht, den großen Anteil türkeistämmiger Menschen, die in dem Bundesland leben, politisch und gesellschaftlich einzubinden. Er hatte sich auch stets um gute Beziehung zum Erdogan-Regime bemüht.

Laschets Parteifreundin Serap Güler kritisierte das Vorgehen Erdogans hingegen. "Erdogan hat dieses Mal den Bogen überspannt. Auch in seiner eigenen Wählerschaft wird durchaus kritisiert, wie man hier den stärksten Oppositionspolitiker aus dem Weg schaffen will", sagte Güler. Vor offener Kritik an Erdogan warnte allerdings auch sie: "Kritik aus dem Ausland setzt Erdogan gegenüber seiner eigenen Anhängerschaft unter Druck, nicht nachzugeben." Dies sei nicht im Sinne der Menschen, die für die Demokratie auf die Straße gehen. "Deshalb sind Gespräche hinter verschlossenen Türen nötig."

Massive Flüchtlingsbewegung droht

Ähnlich äußerte sich auch Laschet. Man müsse "einen Weg finden, unsere Haltung bei eklatanten Verstößen wie der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters sichtbar zu machen, ohne die Beziehungen zu Ankara auf Jahre zu zerstören."