"Putin möchte Deutschland bestrafen"

Infrastruktur wie Datenkabel liegt ungeschützt auf dem Meeresgrund, und es gibt auf See oft niemanden, der schnell Alarm schlagen könnte. Außerdem lassen sich die Hergänge von Sabotageakten unter Wasser viel schwerer aufklären und beweisen als russische Angriffe an Land.

Drohnen können das Gebiet auf See und unter Wasser aufklären und in einem Gebiet länger verweilen. Somit können sie zumindest Alarm schlagen, wenn sich eine Gefährdung anbahnt. Es gibt noch viele ungeklärte Fragen: Wie reagieren die Drohnen auf Gefahren? Setzt man dann Waffengewalt ein, um diese abzuwehren? Oder wie gehen sie mit behördlichen Schiffen um? Das ist noch nicht geklärt, aber die Nato möchte beim Einsatz von Drohnen in der Nähe von Infrastrukturen nun reaktionsschnell werden. Damit werden sich dann mögliche Angriffe in Zukunft hoffentlich besser rekonstruieren lassen.

Die Ukraine braucht in Zukunft mit Blick auf einen möglichen Friedensschluss Sicherheitsgarantien, sonst greift Russland nach einer Atempause erneut an. Baerbock ging es aber auch sicherlich um ein Signal an Trump, dass auch Deutschland und Europa bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Wenn sie sich einfach verstecken, stillhalten und schauen, was die Amerikaner machen, tut Trump, was er will. Internationale Truppen nach dem Vorbild der Nato-Präsenz im Baltikum wären schon sinnvoll. Aber die Ukraine braucht zunächst eine Waffenstillstandsperspektive, und die gibt es angesichts der militärischen Lage aktuell nicht.