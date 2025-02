Erdoğan will zwischen Russland und Ukraine vermitteln

Aktualisiert am 24.02.2025 - 12:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Recep Tayyip Erdoğan: Der türkische Präsident bietet sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine an. (Quelle: IMAGO/Tunahan Turhan/imago-images-bilder)

Der türkische Präsident will im Ukraine-Krieg vermitteln. In Russland brennt erneut eine Ölraffinerie. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Erdoğan will Treffen zwischen Russland und Ukraine organisieren

Zum dritten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erneut angeboten, Verhandlungen zu einer Lösung des Konflikts zu organisieren. Die Türkei wolle gerne Gastgeber sein und vermitteln, sagte Erdoğan in einer Videoansprache. Das habe er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Besuch in Ankara in der vergangenen Woche erörtert. Erdoğan hatte bereits zuvor gesagt, die Türkei sei der "ideale" Ort für mögliche Friedensverhandlungen.