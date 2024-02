In der Praxis gibt es die aber doch so kaum mehr.

Doch, durchaus. Und die "Rente ab 63" ist teuer, es fallen in einer ohnehin angespannten Situation Beitragszahlende weg. Sie wird zudem überwiegend von gut ausgebildeten, überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen. Darüber hinaus gibt es einen psychologischen Effekt: Auch Menschen, die gar nicht unter die Regelung fallen, gehen etwas eher in Rente. Von einer Einschränkung auf weniger privilegierte Beitragszahler würde das Signal ausgehen: Es ist jetzt nötig, dass die Leistungsfähigen länger arbeiten. Die Volkwirtschaft braucht diese älteren Menschen.

Der Begriff "Bürgergeld" ließe sich ähnlich betrachten. Sollte es in seiner jetzigen Form wieder abgeschafft werden?

Auf keinen Fall – es ist sehr wichtig, dass das Existenzminimum abgesichert ist. Das ist ein wichtiger Pfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Aber reformieren ließe es sich vor dem Hintergrund der benötigten Arbeitskräften schon: Es muss zurück in den Arbeitsmarkt weisen und zeigen, dass sich Arbeit lohnt. Die von Arbeitsminister Hubertus Heil wieder eingeführten Sanktionsmöglichkeiten sind da ein guter Schritt. Geringere Transferentzugsraten, wenn man neben dem Bürgergeld arbeitet, könnten darüber hinaus die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt führen. Wenn Sie gestatten, will ich in puncto Arbeitsmarkt aber noch zwei Dinge ergänzen.

Gern.

Punkt eins: Erwerbstätigkeit von Frauen. Viel zu viele Frauen arbeiten immer noch in Teilzeit, da lassen wir viel Potenzial liegen. Der Schlüssel dabei sind mehr Angebote zur Kinderbetreuung. Punkt zwei: Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Auch hier ist noch viel Luft nach oben, und das nicht nur was die Zahl der Menschen angeht. Diversität in Unternehmen ist extrem wichtig, die Innovationskraft steigt, wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten.

Dieser Zank kostet dann wieder wertvolle Zeit. Veronika Grimm

Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Finanzierungsfrage sprechen. Denn gerade wenn es um Steuersenkungen geht, ist klar: Das kostet viel Geld – für das Herr Habeck am liebsten neue Schulden machen will. Wie bewerten Sie das?