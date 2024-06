Wie volatil dabei das globale Gleichgewicht ist, zeigen bereits die aktuellen Zollstreitigkeiten. Biden hatte zuletzt die Einfuhrzölle für E-Autos aus China um 100 Prozent erhöht. Die EU-Kommission will nun nachziehen. China wiederum droht mit eigenen Maßnahmen.

Trump will sich derweil nicht auf einzelne Branchen konzentrieren und eine Schonfrist soll es im Fall seines Wahlsieges auch nicht geben. Das "Handelsblatt" zitiert einen Trump-Berater, der nicht namentlich genannt werden wollte: "Wir würden sofort neue Zölle einführen." Länder, die sich von China lossagten, würden "bevorzugt behandelt", so der Berater. Die amerikanische Handelskammer warnt deshalb bereits vor Ausfällen in den Lieferketten, höheren Preisen und Vergeltungsmaßnahmen von Handelspartnern in China und Europa.

Nobelpreisträger gegen Trump

Was eine solche Eskalation für Deutschland bedeuten würde, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln bereits im März berechnet. Je nach angenommenen Vergeltungsmaßnahmen von chinesischer Seite kommt das IW zu dem Schluss, dass Trumps Handeln Deutschland bis zu 150 Milliarden Euro kosten könnte.

Die Sorge vor weltweiter wirtschaftlicher Instabilität veranlasste zuletzt sogar 16 frühere Wirtschaftsnobelpreisträger in einem offenen Brief gegen Trump Stellung zu beziehen. "Wir glauben, dass eine zweite Amtszeit von Trump negative Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ansehen der USA in der Welt und eine destabilisierende Wirkung auf die Binnenwirtschaft der USA haben würde", schreiben sie darin.