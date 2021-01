Große Übersicht

Interaktive Karte: Diese Real-Filialen will Kaufland bald übernehmen

21.01.2021, 12:59 Uhr | mak, t-online

Der Umbau hat begonnen: Schon ab Februar öffnen 13 Filialen von Real unter neuer Flagge – Kaufland. Und der Lebensmittelhändler greift bereits nach mehr Geschäften.

Jetzt geht es schnell. Ab Februar eröffnen die ersten 13 Real-Filialen unter neuem Namen: Kaufland. Der Großflächen-Discounter treibt schon seit Jahresbeginn den Ausverkauf der Real-Produkte voran.

Die alten Real-Filialen sollen neu eingerichtet, teils sogar umgebaut werden, berichtet die "Lebensmittel Zeitung". Die Geschäfte sollen jedoch nur maximal zwei Tage schließen – ein weiterer Umbau könnte also im Geschäftsbetrieb anstehen.

Bei den Filialen, die ab Februar öffnen, handelt es sich um folgende, wie Kaufland auf t-online-Anfrage bestätigte:

Aachen

Bochum-Wattenscheid

Detmold

Edingen-Neckarhausen

Ettlingen

Germersheim

Hamm-Heessen

Heinsberg

Kulmbach

Moers (Römerstraße)

Neuss (Bataverstraße)

Oldenburg

Paderborn

Doch Kaufland will offenbar schon bald weitere Filialen, wie die "Lebensmittel Zeitung" unter Berufung auf einen Brief des Kaufland-Einkaufschefs an Lieferanten schreibt. Folgende Real-Filialen könnten bis zum 3. Mai unter Kaufland-Flagge neu eröffnen:



Berlin

Bremerhaven

Garbsen

Gütersloh

Kassel

Lahr

Mönchengladbach

Nienburg

Parchim

Rastatt

Regensburg

Viersen

Wildau

Kaufland wollte auf t-online-Anfrage weitere Märkte über den Februar hinaus nicht bestätigen. "Da wir die Märkte nach und nach integrieren und dies noch von verschiedenen Faktoren abhängig ist, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir heute noch keine Angaben zu möglichen weiteren Märkten und Terminen machen möchten."

Karte: Diese Real-Filialen will Kaufland

Klicken Sie sich doch durch unsere interaktive Karte. Hier sehen Sie auch, bis wann die einzelnen Filialen von Kaufland übernommen werden könnten:

Das Bundeskartellamt hatte Kaufland im Dezember grünes Licht für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten gegeben. Die Supermarktkette Globus bekam die Freigabe für den Erwerb von bis zu 24 Real-Standorten, wie die Wettbewerbsbehörde mitteilte.

Für Kaufland ist es die bisher größte Übernahme der Firmengeschichte. Das Unternehmen betreibt bisher bundesweit 670 SB-Warenhäuser und gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Europas.

Bis zu 30 Real-Standorte schließen

Ursprünglich hatte Kaufland sogar bis zu 101 Real-Filialen übernehmen wollen. Doch bei neun Märkten – Bedburg, Heidenau, Hemer, Heidenheim, Brandenburg, Neubrandenburg, Horb, Dülmen und Falkensee – stellten sich die Wettbewerbshüter quer.

Der jetzige Real-Eigentümer, der russische Investor SCP, hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette mit ihren rund 270 Märkten von der Metro im Frühjahr 2020 erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. In diesem Jahr sollen bis zu 150 Märkte verkauft werden, die restlichen sollen bis Mitte 2022 abgewickelt sein, schreibt die "Lebensmittel Zeitung" weiter.



Von Anfang an hatte SCP deutlich gemacht, dass voraussichtlich rund 30 Real-Filialen mangels Perspektiven geschlossen werden müssten. Folgende acht Standorte sollen auf jeden Fall geschlossen werden – oder sind bereits dicht: Berlin-Spandau, Duisburg-Süd, Herten-Westerholt, Leißling-Weißenfels, Mönchengladbach-Rheydt, Bitterfeld-Wolfen, Frankenthal und Goslar.