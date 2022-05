Die Wirtschaft w├Ąchst langsamer, die Inflation zieht an: Deutschland drohen Wohlstandsverluste, warnt nun Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Bei t-online erkl├Ąrt er, was die Ampel tun sollte.

Im Interview mit t-online sagte deshalb zuletzt der Chef des M├╝nchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest: "Wir sind mittendrin in der Stagflation" ÔÇô und meint damit ein Szenario, das viele ├ľkonomen f├╝rchten, weil es mit Wohlstandseinbu├čen einhergeht. Werden die Deutschen in den kommenden Jahren also alle ├Ąrmer?