Bislang war die Legalisierung von Cannabis in der Union ein Tabuthema. Ein Abgeordneter der CDU will das jetzt ├Ąndern ÔÇô und unterst├╝tzt eine Freigabe von Gras.

In Uruguay ist Cannabis seit 2013 erlaubt. Anders als in den Niederlanden ist dort nicht nur der Konsum, sondern auch der Anbau und der Verkauf klar geregelt. Die Folge: In dem kleinen s├╝damerikanischen Land ist der Schwarzmarkt stark zur├╝ckgedr├Ąngt worden ÔÇô auch wenn es Beobachtern zufolge bis heute zu wenige Abgabestellen gibt.

Ampel will Cannabis freigeben

Jetzt, sieben Jahre nach der Reise, will die Regierung Cannabis an die breite Masse freigeben. SPD, Gr├╝ne und FDP wollen eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften" einf├╝hren.