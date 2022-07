Netzagentur warnt vor ungleicher Gasversorgung

Eine ungleiche Gasversorgung in Deutschland h├Ątte dem Pr├Ąsidenten der Bundesnetzagentur zufolge weitreichende Folgen. "In dem Moment, in dem der Druck im Gasnetz in einer Region unter ein gewisses Mindestma├č fallen w├╝rde, w├╝rde auf einen Schlag in Hunderttausenden Gasthermen die Sicherung einspringen", sagte Klaus M├╝ller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Die m├╝sste h├Ąndisch von geschulten Fachkr├Ąften wieder freigeschaltet werden, wenn wieder Gas in der Region verf├╝gbar w├Ąre." Ein solches Szenario k├Ânne niemand wollen, "weil es sehr lange dauern w├╝rde, die Gasversorgung wiederherzustellen. Also wird es immer das Ziel der Bundesnetzagentur sein, notfalls Reduzierungen beim industriellen Verbrauch anzuordnen, damit dieses Szenario nicht eintritt."