Es galt am Montag zunächst als sicher, dass ein Boykott nicht sofort, sondern mit einer Übergangsfrist beschlossen wird. Zudem soll die Sanktion in einem Stufenprinzip in Kraft treten. Nach Informationen des Handelsblatts möchte die EU zuerst auf Benzin und Diesel aus Russland verzichten und bis zum Ende des Jahres auf Rohöl.

Ostdeutscher Raum trägt Risiken eines Ölembargos

Die Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres könnte die größte Sorgen um die Raffinerien in Schwedt verringern, die noch immer vom russischen Schweröl abhängig ist und einen Großteil des ostdeutschen Raums versorgt – darunter die Hauptstadt.

Steht Schwedt still, könnten in Berlin und Brandenburg die Tankstellen leerlaufen, der Flughafen könnte stillgelegt werden. Wie die Bundesregierung dies im Falle eines Ölembargos verhindern möchte, lesen Sie hier.

Die EU bezieht durchschnittlich noch rund ein Viertel ihres Öls aus Russland. Die Gemeinschaft hat Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar rund 20 Milliarden Euro für Öl bezahlt. Etwa die Hälfte der russischen Ausfuhren gehen in die EU.

Russland muss starke Rabatte auf sein Ă–l geben

Ein Ende der Öl-Importe dürfte Russland deutlich schmerzen, solange es die Exporte nach Europa nicht an andern Märkten in Asien ausgleichen kann. Das Stufensystem gibt Putin allerdings Zeit, sich auf die Sanktion vorzubereiten. Das hatten Ökonomen in der Vergangenheit kritisiert, da es die Schlagkraft der Sanktion vermindert.