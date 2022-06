USA sind selbst Bittsteller am Ölmarkt

Zudem haben die USA zuletzt einen Großteil ihrer nationalen Ölreserven aufgelöst, um die Preisrally am Ölmarkt zu drosseln und die sinkende Fördermenge aus Russland auszugleichen. "Durch die Freigabe der nationalen Reserven haben die USA beim Export mehr Spielraum, davon könnte auch Europa und damit Deutschland profitieren", erklĂ€rt Fritsch.

Das könnte sich Ă€ndern. Denn: Auch in den USA spitzt sich die Lage zu. PrĂ€sident Biden versucht bereits, bei LĂ€ndern wie Saudi-Arabien fĂŒr mehr Ölförderung zu werben und Sicherheiten fĂŒr die USA zu erlangen – obwohl er den saudische Kronprinzen Mohammed bin Salman zu Beginn seiner Amtszeit noch von der Weltpolitik ausgrenzen wollte.

Die Hoffnung auf Amerika als Lösung fĂŒr das Ölproblem könnte also schnell schwinden, schlimmer: Die USA könnten sogar der Grund sein, warum an deutschen Tankstellen die Preise fĂŒr Benzin und Diesel weiter in die Höhe schießen.

US-ExportbeschrĂ€nkungen wĂŒrde deutsches Angebot verknappen

Der Grund: US-PrĂ€sident Biden steckt in einem Dilemma zwischen innen- und außenpolitischen Interessen, das Auswirkungen auf Deutschland haben könnte. Denn nicht nur in Deutschland heizen die Spritpreise die GemĂŒter an – auch in den USA sind viele Autofahrer ĂŒber die steigenden Kosten erzĂŒrnt. Im Schnitt kostet in den Staaten eine Gallone Benzin (3,7 Liter) derzeit 4,87 Dollar, vor einem Jahr waren es etwa 3 Dollar.

Belastung fĂŒr viele Amerikaner (Symbolbild): In den USA eilen die Preise an den Tankstellen dem Ölpreis voraus – wie in Deutschland. (Quelle: Brandon Bell/getty-images-bilder)

Das setzt PrĂ€sident Biden unter Druck, der angesichts der anstehenden Kongresswahlen geneigte WĂ€hler braucht, um genĂŒgend Stimmen fĂŒr seine Demokraten zu erhalten. Denn ohne eine Mehrheit im Kongress ist es fĂŒr den PrĂ€sidenten deutlich schwieriger, seine politischen Ziele durchzusetzen.

Nicht verwunderlich also, dass Biden versucht, mit schnellen Maßnahmen die WĂ€hler zu beruhigen. Dazu gehört unter anderem die Überlegung, ExporteinschrĂ€nkungen auf bestimmte Ölprodukte zu verhĂ€ngen, etwa Diesel und Benzin. FĂŒr den heimischen Markt könnte das tatsĂ€chlich eine Entlastung bringen, fĂŒr Europa hĂ€tte es aber den gegenteiligen Effekt, so Rohstoffexperte Fritsch: "Das wĂŒrde das Angebot bei uns an den Tankstellen spĂŒrbar verknappen."

Russland wird durch das Embargo weniger Öl fördern

Das Problem bei den Ölpreisen: Die Kurse rechnen meist auch erwartete VerĂ€nderungen in den ExportlĂ€ndern und dem weltpolitischen Geschehen ein. Das bedeutet: Selbst wenn die Amerikaner ein Exportverbot am Ende nicht in dieser Form verabschieden, könnten allein die weiteren Vorbereitungen und Diskussionen um solche Maßnahmen die Preise in den kommenden Wochen in die Höhe treiben.