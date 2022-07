Das bedeutet die Turbine für die deutsche Gasversorgung

Die wichtigste Lieferroute für russisches Gas nach Deutschland ist seit genau einer Woche nicht mehr am Netz. Planmäßig finden derzeit die jährlichen Wartungsarbeiten statt. Diese sollen am Donnerstag abgeschlossen sein. Doch Russlands staatlicher Energieriese Gazprom will sich nicht festlegen, ob und in welchem Umfang er die Energieversorgung in Deutschland und in den anderen EU-Staaten bestreiten will.