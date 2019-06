Brexit im Newsblog

Schottlands Regierungschefin: Johnson als Premier eine "Horrorvorstellung"

21.06.2019, 17:31 Uhr | AFP, AP, dpa, rtr, t-online.de

Die Tories haben die Wahl: Boris Johnson und Jeremy Hunt haben sich im Rennen um die Nachfolge von Parteichefin Theresa May durchgesetzt. Johnson geht als Favorit in die Stichwahl. (Quelle: t-online.de)

Boris Johnson ist Favorit auf den Posten des britischen Premiers. Die schottische Regierungschefin Sturgeon sieht das anders: Sie kritisiert Johnson heftig. Alle Infos im Newsblog.

Freitag, 21.06.2019, 16.44 Uhr: Schottlands Regierungschefin sieht in Premier Johnson eine "Horrorvorstellung"

Für die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist der frühere britische Außenminister Boris Johnson als Premierminister eine "Horrorvorstellung". Johnson sei in den Augen der meisten Schotten "vollkommen ungeeignet", sagte Sturgeon dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Freitag. Andererseits werde eine Wahl Johnsons die schottische Unabhängigkeitsbewegung stärken. Sie sei sich "sicher", dass es noch vor Ablauf der Legislaturperiode in Schottland ein zweites Unabhängigkeitsreferendum geben werde.

Sturgeon sagte, Johnson sei einer der Hauptgründe für den dramatischen internationalen Ansehensverlust des Vereinigten Königreichs. Johnson habe "als Außenminister seine Inkompetenz und seine mangelnde Redlichkeit eindrucksvoll zur Schau gestellt", sagte die 48-Jährige dem "Spiegel".







"Er hat Schwule beleidigt. Er hat muslimische Frauen lächerlich gemacht. Die meisten dürften Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wie so jemand als Premierminister Menschen miteinander versöhnen will", sagte Sturgeon.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon: Ob es ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum der Schotten geben wird, ließ sie zunächst offen. (Quelle: Alberto Pezzali/imago images)



Die Regierungschefin und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP) ließ offen, ob sie nach dem Vorbild Kataloniens gegen den Willen der britischen Regierung ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten würde. Aber jeder neue Premierminister müsse sich im Klaren darüber sein, wie "illegitim und undemokratisch" es wäre, den Schotten die Abstimmung darüber zu verweigern, sagte Sturgeon. Sie sei sich im Übrigen sicher, dass die EU Schottland trotz eines erheblichen Haushaltsdefizits "mit offenen Armen empfangen" würde.

Donnerstag, 20.06.2019: Tories müssen zwischen Johnson und Hunt entscheiden

Der entschiedene Brexit-Befürworter Boris Johnson geht mit starkem Rückenwind in die letzte und entscheidende Abstimmung über die Nachfolge von Premierministerin Theresa May. In der finalen Abstimmung unter den Parlamentariern der Tories setzte sich der Ex-Außenminister am Donnerstag mit 160 Stimmen gegen den derzeitigen Außenminister Jeremy Hunt durch, der auf 77 Stimmen kam. Nun müssen die rund 160.000 Mitglieder der konservativen Partei bis Ende Juli per Briefwahl entscheiden, welcher der beiden Männer neuer Parteichef wird und damit May als Regierungschef nachfolgt.

Freitag, 06.06.2019, 14.40 Uhr: Johnson muss nicht wegen Brexit-Lügen vor Gericht

Der Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, muss nun doch nicht wegen seiner Falschdarstellungen um den Brexit vor Gericht, entschied der Londoner High Court in zweiter Instanz.

Der private Kläger, Marcus Ball, hatte dem 54-jährigen Ex-Außenminister vorgeworfen, die Öffentlichkeit mit Lügen beim Referendum 2016 in die Irre geführt zu haben. Eine Richterin hatte die Privatklage gegen Johnson Ende Mai in erster Instanz zugelassen. Nun wurde sie von den High-Court-Richtern abgeschmettert.

Bei den Vorwürfen geht es um die Summe, die London wöchentlich an die Europäische Union zahlt. Johnson hatte behauptet, dass das Vereinigte Königreich wöchentlich 350 Millionen Pfund (knapp 400 Millionen Euro) an die EU weiterleiten müsse. Dieses Geld könne besser in den staatlichen Gesundheitsdienst NHS investiert werden. Der NHS gilt als marode und ist besonders im Winter überlastet. Was Johnson verschwieg: Großbritannien erhält einen erheblichen Teil seiner Beiträge zurück.

Für seine Angaben hatte Johnson heftige Kritik einstecken müssen. So rügte der Chef der Überwachungsbehörde für öffentliche Statistiken den exzentrischen Politiker im September 2017 in einem Brief: "Das ist ein klarer Missbrauch öffentlicher Statistiken."

Nach mehrfacher Verschiebung soll Großbritannien die EU nun am 31. Oktober verlassen. Die nächste reguläre Parlamentswahl ist nicht vor 2022 geplant.