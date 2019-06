Trump: "Zehn Minuten vor dem Angriff habe ich ihn abgeblasen"

Donald Trump hat Vergeltungsschläge gegen Iran nur kurz vor Ausführung gestoppt. Das iranische Fernsehen zeigte wiederum Trümmerteile, Angaben zufolge von der zerstörten Drohne. Alle Informationen im Newsblog.

US-Präsident Donald Trump hat den kurzfristigen Abbruch eines Angriffs auf den Iran durch US-Streitkräfte bestätigt. Auf Twitter begründete er den Stopp wegen der hohen Anzahl an Todesopfern, die durch einen Militärschlag zu befürchten gewesen wären.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....