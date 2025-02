News folgen Artikel teilen

Die USA und Russland bereiten einen diplomatischen Gipfel in Saudi-Arabien vor. Auch Selenskyj wird in Riad erwartet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Diplomatie in Saudi-Arabien: Lawrow und Selenskyj reisen an

Delegationen aus den USA und Russland kommen am Dienstag in Riad zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg sowie über die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen zusammen. Davor hat der russische Außenminister Sergej Lawrow Kritik an den Europäern geäußert. "Ich weiß nicht, was sie am Verhandlungstisch zu suchen haben", sagte er. Wolodymyr Selenskyj wird einen Tag später in Saudi-Arabien sein. Mehr über die Vorbereitungen lesen Sie hier.

Krisengipfel in Paris: Europa sucht Antwort auf Trump

"Konsultationen zur Lage in der Ukraine und zu Sicherheitsfragen in Europa" – das Thema des Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris mag unaufgeregt klingen. Die Ereignisse der vergangenen Tage machen allerdings deutlich, dass es sich um nichts anderes als einen Krisengipfel handelt. Das Wichtigste lesen Sie hier.

Russland und Ukraine liefern sich nächtliche Drohnenangriffe

Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht mit Drohnen attackiert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben Gebäude in den Regionen Kiew und Charkiw beschädigt, während Russland von abgefangenen ukrainischen Drohnen berichtete, wie Reuters meldet.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew traf eine russische Drohne eine Industrieanlage, woraufhin ein Brand ausbrach, der mittlerweile gelöscht wurde. Laut Gouverneur Mykola Kalaschnyk wurden zudem vier Wohnhäuser beschädigt. In Charkiw seien drei Lagerräume eines Unternehmens und ein Verwaltungsgebäude getroffen worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Außerdem seien in 14 Wohnhäusern Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Ein Mann sei bei den Angriffen verletzt worden. Das ukrainische Militär erklärte, dass Russland insgesamt 147 Drohnen eingesetzt habe. Davon seien 83 Drohnen abgeschossen worden, während 59 ihr Ziel verfehlt hätten.

Auch Russland meldete eine große Anzahl abgeschossener Drohnen. Das Moskauer Verteidigungsministerium gab an, dass die Luftabwehr 90 ukrainische Drohnen abgefangen habe. 38 davon seien über dem Asowschen Meer zerstört worden, 24 über der südlichen Region Krasnodar. Die restlichen Drohnen seien über weiteren Gebieten im Süden und Westen Russlands sowie über der Krim abgeschossen worden. Zudem habe die russische Armee eine Lenkrakete über dem Asowschen Meer abgefangen.

Schweden: Friedenstruppen in der Ukraine möglich

Schweden hat sich offen dafür gezeigt, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Außenministerin Maria Malmer Stenergard erklärte in einem Interview mit Sveriges Radio, dass die schwedische Regierung keine Option ausschließe. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj nennt Zahlen zu Luftangriffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Zahlen zu russischen Luftangriffen mit Bomben und Raketen genannt, die auf eine Zunahme in der vergangenen Woche hindeuten. Demnach habe Russland etwa 1.220 Fliegerbomben, mehr als 850 Drohnen und 40 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. In der Woche zuvor seien es 1.206 Bomben, 750 Drohnen und zehn Raketen gewesen.

Großbritannien will Truppen zur Friedenssicherung schicken

Der britische Premierminister Keith Starmer hat erklärt, dass er bereit sei, Soldaten in die Ukraine zu schicken, um dort den Frieden zu sichern. In der Zeitung "Daily Telegraph" schrieb der britische Premierminister, die Sicherung eines dauerhaften Friedens in der Ukraine sei "unerlässlich, wenn wir Putin in Zukunft von weiteren Aggressionen abhalten wollen". Hier lesen Sie mehr zum Vorstoß Großbritanniens.

Sonntag, 16. Februar 2025

Kreml reagiert auf Trumps Anruf bei Putin