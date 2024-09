Aktualisiert am 24.09.2024 - 15:58 Uhr

Aktualisiert am 24.09.2024 - 15:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Reiselust der Deutschen war in der Hauptsaison 2024 ungebremst. Und ein Urlaubsziel hatte die Nase ganz weit vorne.

Auch wenn wir in diesem Jahr noch einige Monate vor uns haben, ist die Hauptreisesaison schon vorbei. Für viele Reiseunternehmen und Buchungsportale ein Anlass, auf die vergangene Saison zurückzuschauen. Wie stand es um die Reiselust der Deutschen – und welches Ziel war am beliebtesten?

Ein Land lag in diesem Jahr in der Gunst der Deutschen besonders hoch: die Türkei . Bei den zwei großen Reiseveranstaltern, Tui und Dertour, liegt die Türkei auf dem ersten Platz. "Jeder Fünfte hat sich für das beliebte Urlaubsland entschieden", sagte Dertour-Produktchef Sven Schikarsky der Deutschen Presseagentur dpa. Bei Familien sei es sogar fast jede dritte gewesen.

Die beliebtesten Reiseziele in Deutschland

Wer seinen Sommerurlaub trotz alledem in Deutschland verbracht hat, reiste vor allem nach Bayern. Einer repräsentativen Umfrage der zu YouGov gehörenden Consumer Panel Service GfK zufolge hat sich jeder Sechste, der hierzulande Urlaub gemacht hat, in dem südlichen Bundesland aufgehalten. Die Befragung wurde im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) durchgeführt.

Nach Bayern folgten Mecklenburg-Vorpommern (11 Prozent), Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (jeweils 10), Niedersachsen und Schleswig-Holstein (9). Knapp die Hälfte der Verbraucher in Deutschland ist der Umfrage zufolge in diesem Sommer verreist. Jeder Dritte davon machte Urlaub innerhalb der Bundesrepublik.

Sommerurlaub im Inland wichtiger Wirtschaftsfaktor

Menschen, die im Norden Deutschlands Urlaub gemacht haben, haben die Zeit laut YouGov bevorzugt am Meer, an der Küste oder auf einer Insel verbracht. Im Süden zog es viele in die Berge. Die häufigste Art der Reise war der Familienurlaub (37 Prozent) vor dem Strand- und Badeurlaub (28), der Städtereise (26) und dem Wanderurlaub (21). Mehrfachnennungen waren hier möglich.