Dass viele in der FDP unglücklich in der Ampel sind, ist ja physisch zu spüren und auch zu hören. Aber die Liberalen haben sich dazu entschieden, Teil dieser Regierung zu sein. Ursprünglich mit der Rechtfertigung, Schlimmeres zu verhindern. Ich würde aber sagen: Die FDP verhindert nicht Schlimmeres, sondern macht Schlimmeres möglich. Am Ende denke ich an den Satz von Christian Lindner: "Lieber nicht regieren als falsch regieren". Dieser Satz aus 2017 ist so aktuell wie nie. Die FDP braucht wie einst in den 1980er-Jahren ein neues Lambsdorff-Papier, sie braucht ein Lindner-Papier. Am Ende muss darin stehen, was aus Sicht der Liberalen nötig ist, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und wenn das in dieser Koalition nicht möglich ist, dann sollte die FDP ihre Konsequenzen ziehen und die Ampel verlassen.