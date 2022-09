Tankrabatt-Verlängerung laut FDP "kein Thema"

CSU-Chef Markus Söder forderte am Mittwoch eine Fortsetzung des Tankrabatts. Er verwies auf Verlängerungen von Maßnahmen in Italien und Frankreich .

"Die Regierung ist in der Pflicht, den Leuten jetzt zu helfen"

An den Tankstellen spürten die Autofahrer gestern die Unterschiede deutlich. "Ich habe den Preissprung an der Zapfsäule heute sehr deutlich gemerkt", sagt Jemal Bela gegenüber t-online. "Natürlich." Der 45-Jährige tankt am Donnerstagvormittag Diesel an einer Tankstelle in Berlin-Wilmersdorf. "Der Tankrabatt war aber eh Wischiwaschi. Nicht genug und für zu kurze Zeit. Die Regierung ist in der Pflicht, den Leuten jetzt zu helfen."