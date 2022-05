Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat nach einem Treffen der EU-Energieminister in BrĂĽssel ein Ă–lembargo gegen Russland als "sehr wahrscheinlich" bezeichnet.

Morgen werde die EU-Kommission Vorschläge für ein sechstes Sanktionspaket vorlegen, sagte Habeck am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen" einer redaktionellen Fassung zufolge. "Da wird sicherlich einiges zu Öl drin stehen", erklärte der Minister.

Sanktionen sollen im Stufensystem erfolgen

Ungarn hatte einen Boykott vom russischen Öl und Gas zuletzt wiederholt als rote Linie bezeichnet und ist bei den Sanktionen häufiger von der Linie der EU abgewichen. So hat Ungarn etwa signalisiert, dass das Land Energieimporte auch in Rubel anstatt in Dollar oder Euro zahlen würde.