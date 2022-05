Russisches Öl unerwünscht: Die EU-Kommission will ein Embargo verhängen. Welche Folgen hätte das für Deutschland? Droht ein erneuter Anstieg der Benzinpreise? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wirtschaftsminister Habeck hatte es bereits angedeutet, nun wird die EU-Kommission konkret: In Zukunft soll kein russisches Öl mehr nach Europa fließen. Damit sollen die Sanktionen gegen Russland weiter verschärft werden, um Putin ein Fortsetzen seines brutalen Angriffskrieges in der Ukraine so schwer wie möglich zu machen.