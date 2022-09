The Great Depression: Britischer Wirtschaft geht es schlecht – woran das liegt

Experte: Wäre für deutsche Exporteure eine Katastrophe

Die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen waren zwar schon in den vergangenen Jahren deutlich geworden, treten in Zeiten von ohnehin hoher Inflation umso mehr hervor. In Zahlen heißt das: Der Brexit kostet Großbritannien pro Jahr 100 Milliarden Pfund und dem britischen Fiskus entgehen Steuereinnahmen von 40 Milliarden Pfund, wie das National Institute of Economic and Social Research (NIESR) vorrechnet.