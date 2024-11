Ärztin für Kritik an Putins Krieg in Haft

Deutschlands Außenpolitik steht im Schatten des Zusammenbruchs der Ampelregierung und der bevorstehenden Neuwahlen. Außenministerin Annalena Baerbock wird in Berlin mit den Sorgen der internationalen Partner konfrontiert.

Es war ein Knall, der auch noch eine Woche später nachhallte. Am vergangenen Mittwoch standen viele Bundesbürger mit der Nachricht auf, dass Donald Trump überraschend deutlich zum kommenden US-Präsidenten gewählt wurde. Als sie abends wieder ins Bett gingen, war die Ampelkoalition auseinandergebrochen und Deutschland steht seither vor Neuwahlen.

Ein Schock, auch für Deutschlands internationale Partner. Am Dienstag fand wieder das Berliner Forum Außenpolitik statt, bei dem sich außen- und sicherheitspolitische Kreise seit 2011 regelmäßig über die aktuellen Herausforderungen in Krisenzeiten austauschen. Vor Ort sprachen unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sowie verschiedene Bundestagspolitiker und Regierungsmitglieder aus Polen, Luxemburg und Pakistan.

Eigentlich sollte es bei der aktuellen Konferenz um die großen Krisen und Herausforderungen dieser Zeit gehen: um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Umgang mit Kreml-Chef Wladimir Putin und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, um eine Eindämmung des Nahostkonflikts.

Doch das alles steht nun im Schatten der Regierungskrise in Deutschland. Während sich die Lage in den Krisenherden dieser Welt immer weiter zuspitzt, zerlegt sich die deutsche Regierung auf offener Bühne selbst und die ehemaligen Ampelparteien verlieren sich in einem Streit um die Deutungshoheit. Das ist nicht nur eine Belastung für die deutsche Bevölkerung, sondern auch Deutschlands internationale Partner reiben sich ungläubig die Augen. Für die deutsche Außenministerin ist das eine doppelte Herausforderung.

"Bedauerlicherweise ist der vergangene Mittwoch passiert"

Das diesjährige Berliner Forum Außenpolitik beginnt mit einer Diskussion, an der auch Baerbock teilnimmt. Eigentlich möchte die Grünen-Politikerin vor allem über Außenpolitik reden, über ihren kürzlich erfolgten Besuch in der Ukraine. Sie lässt auch an diesem Dienstag keinen Zweifel daran, dass sie gerne nach der kommenden Bundestagswahl Außenministerin bleiben würde, in welcher Konstellation auch immer.

Das Wichtigste für die Ukraine sei nun "Hoffnung", erklärt Baerbock auf dem Forum. Man müsse umgehend mehr investieren, die Unterstützung der Ukraine vor dem Hintergrund des bevorstehenden Kriegswinters und der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten weiter ausbauen. "Die Fesseln, die wir uns selbst gegeben haben, müssen nun auf den Tisch." Damit meint sie vor allem die Schuldengrenze, bei der sich die FDP und der ehemalige Finanzminister Christian Lindner beharrlich weigern, Ausnahmen zu erlauben. Baerbock setzt indirekt eine Spitze gegen ihren ehemaligen Koalitionspartner.

In der Diskussion erwähnt vor allem Lykke Friis von der Kopenhagener Denkfabrik Europa den Elefanten, der aktuell im Raum steht. "Wir wurden in den vergangenen Wochen alle Experten in deutscher Verfassung", meint die dänische Politikwissenschaftlerin und Politikerin der liberalen Partei Venstre an Baerbock gerichtet. Sie hätten außerdem gelernt, dass es Deutschland an Papier fehle. "Egal, ob sie über Schuldenbremse oder Sondervermögen reden. Wir schauen nach Deutschland."

Das ist unangenehm für die Bundesregierung. Doch es gibt bei der Veranstaltung keine Häme und keinen erhobenen Zeigefinger. Vielmehr herrscht die Sorge, dass Deutschland in den kommenden Monaten politisch ausfallen könnte – und das in einer Zeit, in der Trump wieder ins Weiße Haus einzieht.