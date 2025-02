Das Verbrenner-Aus lehnt die Partei ab, will sich aber dennoch für verstärkte Forschung an der Feststoffbatterie und Kaufprämien für günstige E-Autos einsetzen.

Das Heizungsgesetz würde die Partei zurücknehmen, aber den Einbau von Wärmepumpen fördern. Mit neuen Gaskraftwerken würde die Partei eine Reservekapazität für die Stromnetze schaffen. Hier sollte der Staat als Investor auftreten. Auch bei Instandhaltung und Netzausbau sieht das BSW den Staat in der Pflicht, eine Verstaatlichung an dieser Stelle würde die Absenkung der Netzentgelte ermöglichen, so das BSW.

Fazit

Einige Forderungen sind in ähnlicher Version bei fast allen Parteien vertreten, so herrscht Einigkeit darüber, dass Energie in Deutschland zuletzt zu teuer war und das zum Problem für die Wirtschaft geworden ist.

Fast alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, sehen erneuerbare Energien als Teil der Lösung. Für die weiterhin benötigten fossilen Brennstoffe stimmen bis auf AfD und BSW alle Parteien darin überein, dass die Abkehr von russischen Importen im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine richtig war.

Beim künftigen Umgang mit Atomkraft herrscht hingegen Uneinigkeit. Union, FDP und AfD wollen die Möglichkeit einer Wiederaufnahme oder zumindest die Forschung in diesem Bereich erhalten. Aus der Energiewirtschaft kommen dazu aber eher kritische Stimmen. Die großen Energieversorger sehen keine Möglichkeit, die alten Kraftwerke kostengünstig wieder ans Netz zu nehmen, und auch der Neubau von Kraftwerken sei wirtschaftlich kaum möglich.