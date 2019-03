Newsblog zum politischen Aschermittwoch

Söder gibt Grünen einen Korb – CSU jubelt

06.03.2019, 12:08 Uhr | js, t-online.de, dpa, AFP, pdi

Der Karneval war dieses Jahr schon hochpolitisch. Am Aschermittwoch geht es weiter damit. Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer reden zum ersten Mal in ihren neuen Ämtern.

11.59 Uhr: Söder erteilt Schwarz-Grün eine Absage

Söder hat einer Zusammenarbeit mit den Grünen eine klare Absage erteilt. "Solange die Grünen in Berlin sogar die Rücknahme in sichere Herkunftsstaaten blockieren, kann ich mir die Zusammenarbeit mit diesen Leuten nicht vorstellen", rief Söder unter dem Jubel seiner Anhänger beim politischen Aschermittwoch in Passau. "Und dabei bleibt es."

Die unbegrenzte Zuwanderung, die zumindest Teile der Grünen forderten, sei nicht der Weg der CSU. Zwar räumte Söder ein: "Zuwanderung belebt, in der Wirtschaft, in der Kultur, im Sport." Er betonte zudem: "Ich möchte ausdrücklich sagen, dass es nicht nur um Zuwanderung geht, die nützt, es geht auch um Hilfe und Solidarität." Jedoch: "Europa bleibt nur dann dieses Europa, das wir wollen, wenn all diese Fragen geordnet stattfinden. Es bleibt nur dann ein solches Europa, wenn die Zuwanderung gesteuert wird."

11.27 Uhr: "Lasst die Nazis in der AfD allein!"

Mittlerweile redet Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef. Er preist die CSU, er preist Manfred Weber. Er griff zunächst die AfD scharf an. Die "Flügel"-Bewegung von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke befinde sich "auf dem Weg ins Rechtsextreme", sagte Söder in seiner Rede.

Söder wandte sich direkt an AfD-Anhänger und forderte sie auf, wieder ins bürgerliche Lager zurückzukommen. Es gebe nur eine Konsequenz, sagte er. "Kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD alleine." Es sei Zeit für einen Richtungswechsel. Söder trat beim traditionellen politischen Aschermittwoch in Passau erstmals als CSU-Parteivorsitzender auf.

11.21 Uhr: Weber will keinen EU-Beitritt der Türkei

Weber will nach der Europawahl die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden. Wenn er als Nachfolger von Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident werde, werde er die entsprechenden Anweisungen geben, sagte Weber. Weber betonte dabei, dass er als Kommissionspräsident ähnlich wie ein Bundeskanzler über die nötige Richtlinienkompetenz verfüge und diese dann auch anwenden werde.

Unter dem Jubel der Zuhörer beim politische Aschermittwoch sagte Weber, "die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden, lasst uns das klarstellen." Dies ist bereits seit langem CSU-Position, auch Weber äußerte dies bereits wiederholt. Mit der Verknüpfung der Forderung mit der konkreten Richtlinienkompetenz untermauerte der als Favorit für die Juncker-Nachfolge geltende Weber die Forderung.

11.18 Uhr: CSU simultan übersetzt

Angesichts der anstehenden Europawahl übersetzt die CSU ihren politischen Aschermittwoch erstmals simultan ins Englische. Rund 40 internationale Medien und insgesamt mehr als 200 Journalisten sollen in Passau. Grund war die sehr nüchterne Rede, die Manfred Weber, der gemeinsamer Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, eben gehalten hat.

10.55 Uhr: Grüne werfen Söder Scheinheiligkeit vor

Die Grünen werfen der CSU Scheinheiligkeit in der Klima- und Umweltpolitik vor. "Die CSU ergrünt, ohne zu erröten", sagte die bayerische Europa-Spitzenkandidatin Henrike Hahn beim Politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut.





"Er will jetzt alles grüner machen", fügte die Chefin der bayerischen Landtags-Grünen, Katharina Schulze, über Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hinzu. "Ich warte ja nur darauf, dass er irgendwann pressewirksam in Latzhose, Jesuslatschen und mit Jutebeutel in die Staatskanzlei marschiert." Im Landtags-Wahlkampf sei die CSU nach rechts gerückt, vor der Europawahl wolle sie sich pro-europäisch präsentieren. Das passe nicht zusammen.

Die Grünen präsentierten sich am Aschermittwoch betont als pro-europäische Partei und vor allem auch als Frauenpartei. Dafür gaben sie für die Veranstaltung den Hashtag #Frauenpower an. Hahn schickte einen Extragruß in die Dreiländerhalle: "Liebe Frauen da drüben in Passau bei der Männerpartei CSU", sagte sie. "Da wo alle Frauen minus eins heute nichts sagen dürfen. Solidarische, feministische Grüße an Euch." Bei der CSU steht auf der Rednerliste lediglich eine Frau.

Beim grünen Aschermittwoch standen mit Schulze, Hahn und der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock drei Frauen auf der Rednerliste. Der bayerische Landesvorsitzende Eike Hallitzky begrüßte sie dennoch als "Triumvirat" - also Bund dreier Männer.

10.39 Uhr: "Passau Europas größter Stammtisch

Manfred Weber, Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei für die Europawahl, redet und sagt den schönen Satz: "Heute ist Passau Europas größter Stammtisch". Auffällig, dass er sagte, er freue sich, in Passau reden "und Politik gestalten zu dürfen". Dann kam der Stammtischsatz. Also: Der Stammtisch ist der Ort, an dem Politik gemacht hat. So ähnlich klang eben auch schon Scheuer. Mal sehen, ob das eine abgestimmte CSU-Botschaft wird den Tag über: Ihr seid aktiv, ihr habt Gestaltungsmacht, ihr seid die wichtigste politische Kraft des Landes.

10.16 Uhr: Verkehrsminister Scheuer macht den Einheizer

Andreas Scheuer redet in Passau, wo sich die CSU trifft, als erster. Er ist Bezirksvorsitzender der CSU in Niederbayern, also so etwas wie Gastgeber. Aber auf eine Art eben auch Einheizer oder auch: Vorband.

Er lobt das Publikum, das sich interessiere. Die Veranstaltung sei eine Demonstration für Politik, für Demokratie, für Europa. Die Reaktionen sind Verhalten. Mehr Applaus bekommt er für eine Spitze gegen die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre "Fridays for Future"-Bewegung, in der Schüler Freitags den Unterricht ausfallen lassen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren: "Wir brauchen keine Schulschwänzer. Wir brauchen eine Demonstration für Politik, für Demokratie." Man könnte auch sagen: Das Land braucht, Scheuer zufolge, die CSU-Mitglieder in Passau, keine streikenden Schüler.

10.07 Uhr: Keine große Rede von Barley

Bei der SPD spricht am Mittwoch unter anderem Bundesjustizministerin Katharina Barley, die auch Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl ist. Sie kündigte an, aus ihrem Auftritt keine Show machen zu wollen. "Politikerinnen und Politiker sollten sich so zeigen, wie sie sind, authentisch bleiben. Das werde ich jedenfalls auch weiterhin tun. Auch am politischen Aschermittwoch werde ich keine Show machen. Ich mache das auf meine Art", sagte sie der der "Passauer Neuen Presse".

10.01 Uhr: Diskussion über Kramp-Karrenbauer

Kramp-Karrenbauer ist in diesem Karneval ja schon aufgetreten. Einmal als Putzfrau Gretel. Und dann in Stockach, wo sie mit einem Witz über das Dritte Geschlecht ziemliche Aufregung ausgelöst hat. Womöglich nicht ganz zufällig.

Aschermittwoch, 6. März 2019, 09.55 Uhr: Heute wird es noch politischer

Heute probieren sich Vertreter der Parteien als Büttenredner. Für die CSU tritt in Passau erstmals Söder als Parteichef auf, für die CDU am Abend in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls zum ersten Mal Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Grünen-Chefin Annalena Baerbock spricht in Landshut, auch die übrigen Parteien planen Veranstaltungen, etwa Jörg Meuthen, Klaus Ernst, Katarina Barley und Nicola Beer.