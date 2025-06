USA und China lockern Handelsbeschränkungen nach Deal

Seltene Erden gegen Hightech-Ware

Der schon länger andauernde Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften USA und China hält die Weltwirtschaft in Atem. Zwischenzeitlich hatte Trump Strafzölle auf Einfuhren aus China in die USA in mehreren Schritten auf 145 Prozent erhöht. Peking hatte wiederum mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent reagiert und Exportkontrollen für industriell wichtige seltene Erden und daraus gefertigte Magnete eingeführt - China hält darauf quasi ein Monopol.