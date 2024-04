Automobilbranche unter Druck

Vor allem in einer deutschen Kernbranche, der Automobilindustrie , sorgt das für Zweifel am Standort Deutschland. Allein Volkswagen erhielt im Jahr 2023 für den Bau einer geplanten Autofabrik in South Carolina staatliche Unterstützung aus den USA in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar . Weitere 180 Millionen Dollar an Steuergutschriften winken für die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze.

Druck entsteht in der Branche aber nicht nur durch die US-Förderprogramme, sondern auch durch die staatlichen Subventionen von E-Autokonzernen in China. Diese ermöglichen die schnelle Entwicklung von neuen Modellen, einen aggressiven Preiskampf mit Mitbewerbern und die rasante Verbreitung auf dem Weltmarkt. In Asien ist der E-Autobauer BYD so bereits an den deutschen Konkurrenten vorbeigezogen. Bis 2026 visiert BYD in Deutschland einen Absatz von 120.000 E-Autos an. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer rechnet mit großen Erfolgen der Marke und legte sich im Januar in einer Analyse bereits fest: "BYD wird in rund 10 Jahren Toyota ablösen." Toyota ist weltweit führend in der Automobilindustrie.