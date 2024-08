Der Republikaner Trump will nach den Wahlen nicht nur ins Weiße Haus einziehen. Er will offenbar nicht weniger, als die US-Währung an sich zu binden. Doch Experten warnen vor einem solchen Schritt.

Donald Trump ist von sich überzeugt, ein Geheimnis ist das nicht. Seine erste Amtszeit als US-Präsident hält er für außerordentlich – und spart auch nicht mit Selbstlob, was sein eigenes Unternehmertum angeht. Für eine zweite Amtszeit, die er – geht es nach Trump selbst – schon quasi in der Tasche hat, will er seine Expertise als Firmenmanager nutzen.

Sein Plan: nicht weniger als die Hoheit über den US-Dollar an sich ziehen. Trump will mehr Einfluss auf die Geldpolitik des Landes haben, um den Dollar abwerten zu können.

Die Folgen eines solchen Schrittes wären enorm. Besonders für Europa und Deutschland, aber auch die USA könnte darunter leiden. Trumps "Vorliebe für einen schwachen Dollar könnte weitreichendste Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten und die Weltwirtschaft haben", schreibt die "New York Times".

Trump: "Besseren Instinkt als die Leute der Federal Reserve"

"Ich denke, der Präsident sollte zumindest ein Mitspracherecht haben", sagte Trump jüngst vor Journalisten. Der Grund: "Ich denke, dass ich in meinem Fall eine Menge Geld verdient habe, ich war sehr erfolgreich, und ich denke, dass ich einen besseren Instinkt habe als in vielen Fällen die Leute, die bei der Federal Reserve sind oder der Vorsitzende." Trump erwähnte nicht, dass seine Firmen im Laufe seiner Karriere mehrfach mit Zinszahlungen in Verzug geraten sind und Konkurs angemeldet haben.

Auch sein Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance unterstützt die Forderung von Donald Trump, US-Präsidenten ein Mitspracherecht bei Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) einzuräumen. "Wir sollten Amerikas gewählte Führer bei den wichtigsten Entscheidungen, mit denen unser Land konfrontiert ist, zu Wort kommen lassen", sagte Vance dem Sender CNN.

"Eine große Veränderung"

Neu ist Trumps Forderung nicht. Schon im Frühjahr hatte das "Wall Street Journal" über Pläne der Trump-Berater berichtet, die Fed nach einem Wahlsieg an sich zu reißen. Im Extremfall sollte der US-Präsident sogar einen Sitz in dem Entscheidungsgremium der Notenbank bekommen. Trump dementierte später solche Pläne, ruderte zurück.

Ein solcher Schritt wäre "eine große Veränderung", wie es Vance ausdrückt. Denn: Die US-Notenbank Fed ist eigentlich eine weitgehend unabhängige geldpolitische Institution.

Der US-Präsident ernennt zwar die Mitglieder des Fed-Vorstands. Aber frühere Regierungen vertraten weitgehend die Ansicht, dass eine Einmischung in geldpolitische Entscheidungen kurzfristigen politischen Druck erzeugen kann, der der US-Wirtschaft langfristig schadet. Das hielt Präsidenten aber nicht davon ab, sich gelegentlich über die Haltung der Fed zu beschweren.

"Weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft"

Prompt schaltete sich daher auch Trumps Herausfordererin ein: Kamala Harris monierte, sie sei mit der Forderung nicht einverstanden. "Die Fed ist eine unabhängige Einrichtung und als Präsidentin würde ich mich niemals in die Entscheidungen der Fed einmischen", sagte sie vor Reportern in Arizona.

Neben sinkenden Zinsen, die für einen fallenden US-Dollar sorgen könnten, plant das Trump-Team offenbar einen weiteren, ergänzenden Schritt: einen Eingriff in den Dollar-Kurs. Wie "Politico" bereits im Frühjahr berichtete, treibt diese Idee offenbar Robert Lighthizer voran, ehemaliger Handelsbeauftragter der Trump-Regierung und Anwärter für das Amt des Finanzministers. Wie ein solcher Eingriff konkret aussehen dürfte, ist derweil noch offen.

Ziel: Konjunktur ankurbeln

Was aber will Trump mit einer Einflussnahme auf die Fed bezwecken? Seine Argumentation dabei: Mit sinkenden Zinsen steigen die Investitionen, da, vereinfacht gesagt, Kredite für Unternehmen günstiger werden. Das kurbelt die Wirtschaft an. Auch Niklas Taft, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft, teilt t-online mit, dass hinter einem solchen Schritt "in erster Linie der Wunsch nach einer starken konjunkturellen Entwicklung steckt".

Und mit einem schwächeren US-Dollar will Trump die Handelsbilanz verbessern, so Taft, "indem Importe teurer und Exporte günstiger werden". Für einen Protektionisten wie Trump, der für eine rigorose Zollpolitik bekannt ist, wäre das optimal.

"Giftiger Inflationscocktail"