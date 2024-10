Bundeskanzler Olaf Scholz stimmte dagegen, aber dennoch sieht es so aus, dass die Ausgleichszölle der EU gegen China kommen. Die deutschen Autobauer sind besorgt.

Damit kann die EU-Kommission – gegen den Willen Deutschlands – entscheiden, die Abgaben in Höhe von bis zu 35,3 Prozent einzuführen. Deutschen Konzernen wie Mercedes, BMW und Volkswagen bereitet das große Sorgen und auch für Verbraucher könnte das Auswirkungen haben.

Hintergrund der Debatte: China subventioniert seine Automobilbranche umfassend. Im vergangenen Jahr mit schätzungsweise 100 Milliarden US-Dollar . Gleichzeitig gelten in Europa bisher verhältnismäßig niedrige Einfuhrzölle von zehn Prozent. Die Kommission befürchtet daher Wettbewerbsnachteile für die heimischen Produzenten und will diese Ungleichheit mit Zöllen bekämpfen.

Deutsche Industrie gegen Zölle

Die deutsche Autoindustrie hatte sich in den vergangenen Monaten gegen Ausgleichszölle ausgesprochen. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sagte im Interview mit t-online: "Natürlich gibt es Verhandlungsbedarf mit China über marktverzerrende Subventionen und Marktzugang – das muss fair und transparent ablaufen. Aber so wie es die EU angeht, habe ich wenig Vertrauen in das Verfahren." Das ganze Interview lesen Sie hier.