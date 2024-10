Hat man das in den USA besser verstanden als in Deutschland?

Ja, selbstverständlich. Ich habe mit Leuten bei Apple gesprochen: Sie können als Mitarbeiter die besten individuellen Leistungen bringen und kriegen trotzdem höchstens 70 Prozent ihres Bonus. Weitere 15 Prozent bemessen sich an Ihrem Einfluss auf das Team. Verbreiten Sie schlechte Stimmung? Oder sind Sie jemand, der anpackt und mithilft? Die anderen 15 Prozent gibt es für Ideen, Optimierungsvorschläge, Verbesserungen. Diese Unternehmer wissen: Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem psychologische Sicherheit wichtig ist, in dem neue Ideen gelobt werden. Das ist moderne Führung. Dafür müssen die Chefs sich verändern – nicht Hunderttausende Mitarbeiter, nur weil in irgendeinem Großkonzern der Chef noch im Gestern führt und lebt.

Wen würden Sie wählen – Trump oder Harris?

Ich beantworte diese Frage in zwei Richtungen. Wenn ich in den USA als Wahlamerikaner fest leben würde, wenn ich nur an den kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg denken würde – was ich nicht tue –, würde ich Trump wählen.

Aber?

Andererseits mache ich mir Gedanken über soziale Aspekte. Ich bin Weltbürger und habe Angst, dass der Weltfrieden gefährdet ist mit einem so radikal denkenden Trump. Er sagt, er beendet den Ukraine-Krieg sofort. Am Tag zuvor sagt er, die Ukraine ist doch sowieso verloren. Damit würde er 50 Millionen Menschen einfach aufgeben! Damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Wenn Trump gewählt wird, müssten wir uns in Europa um unsere Sicherheit alleine kümmern. Das halte ich nicht für gut. Ich freue mich aber, dass er Israel unterstützt.

Letztendlich ist das Leben nicht nur Wirtschaft, nicht nur Erfolg und der Steuersatz. Ich habe hier in Kalifornien eine Enkelin. Ich möchte, dass sie in einem Land aufwächst, das weiterhin am Weltfrieden mitwirkt, und deswegen würde ich von Herzen die Demokraten wählen, um zu verhindern, dass Trump noch mal an die Macht kommt.

Machen Sie sich angesichts ihrer Zeit in den USA auch Sorgen um die Erfolge von Parteien wie der AfD und dem BSW?