Ökonom Dullien: Wirtschaftliche Erholung wird verhindert

Auch der Ökonom Sebastian Dullien fürchtet, dass den Unternehmen "in den kommenden Monaten weitere, möglicherweise herbe Rückschläge" drohten. Dullien ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Damit kommt die Entscheidung in den USA zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn gerade hatte sich die Auftragslage in der deutschen Industrie im September wieder verbessert. Dullien deutet das als "Auftakt zu einer zyklischen Erholung".

Doch genau diese Erholung könnte nun gestört werden. "Tatsächlich aber dürften in den kommenden Monaten die geopolitischen Entwicklungen eine solche Trendwende verhindern", so der Ökonom. Das Wahlergebnis in den USA sei dabei "für die deutsche Industrie umso dramatischer, als der US-Markt in den vergangenen beiden Jahren ein überraschender Lichtblick für die deutsche Exportwirtschaft war".

Exportverband: Bundesregierung muss sich einigen

Angesichts dieser sich abzeichnenden schwierigen Lage fürchten Verbände und Unternehmen sich umso mehr vor einer wackelnden Bundesregierung. Dirk Jandura, Präsident des Exportverbandes BGA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir haben schon eine Wirtschaftskrise, noch eine politische Krise können wir uns nicht leisten."

Die Bundesregierung müsse jetzt Verantwortung übernehmen und sich im aktuellen Streit einigen. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Mittwoch mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) treffen, um noch eine Einigung im Haushaltsstreit zu erreichen. Es brauche eine entschlossene Führung und mehr Freiheit, so Jandura.

"Importzölle auf europäische und chinesische Produkte sehen wir kritisch", sagte Jandura. Die Welt brauche weniger und nicht mehr Handelsbeschränkungen. Er hofft auf eine Fortsetzung und Aufwertung des EU-US-Handels- und Technologierats TTC. "Das Scheitern des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP vor wenigen Jahren war ein massiver politischer Fehler", sagte Jandura. "Wir sollten ihn nicht wiederholen."