Ökonom: Wirtschaftliche Erholung wird verhindert

Damit kommt die Entscheidung in den USA zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn gerade hatte sich die Auftragslage in der deutschen Industrie im September wieder verbessert. Dullien deutet das als "Auftakt zu einer zyklischen Erholung". Doch genau diese Erholung könnte nun gestört werden.

"Tatsächlich aber dürften in den kommenden Monaten die geopolitischen Entwicklungen eine solche Trendwende verhindern", so der Ökonom. Das Wahlergebnis in den USA sei dabei "für die deutsche Industrie umso dramatischer, als der US-Markt in den vergangenen beiden Jahren ein überraschender Lichtblick für die deutsche Exportwirtschaft war".