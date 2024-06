++Bund verkauft Telekom-Aktien im großen Stil++ (4.6.2024)

Der deutsche Staat hat binnen weniger Stunden 2,43 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Telekom-Aktien erlöst und will das Geld in die Sanierung der Bahn stecken. "Der Bund wird den ihm durch die Transaktion zufließenden Nettoerlös einsetzen, um das Eigenkapital der Deutsche Bahn AG zu stärken und die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend auszubauen", teilte das Bundesfinanzministerium am Montagabend mit. Eine Summe wurde darin nicht genannt.