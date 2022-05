China verfolgt eine strikte No-Covid-Strategie und verhĂ€ngt immer wieder weitreichende Lockdowns. Zuletzt traf es die Metropole Schanghai, die mittlerweile seit mehreren Wochen abgeriegelt ist. Davon war auch der weltweit grĂ¶ĂŸte Hafen betroffen, der zu Schanghai gehört.

Mittlerweile gibt es sogar Proteste gegen die Maßnahmen – und gleichzeitig die Angst, dass es noch weitere StĂ€dte wie etwa Peking treffen könnte. Dann wĂ€ren mehr als 21 Millionen Einwohner der chinesischen Hauptstadt betroffen.

"Die Container-Knappheit wird verschÀrft"

Es gebe zwar Ausweichmöglichkeiten auf andere chinesische HĂ€fen, aber einen RĂŒckstau könne auch das nicht gĂ€nzlich verhindern, so Matthes. Durch die Situation am Hafen von Schanghai entstĂŒnden eine Reihe von weiteren Problemen.

"So wird etwa die Container-Knappheit verschÀrft, wenn so viele Schiffe im Stau stehen", sagt Matthes. Eine besondere Herausforderung sei dabei auch, dass die Omikron-Variante des Coronavirus schwerer durch Lockdowns einzudÀmmen sei. Damit stelle sich die Lage anders dar als in den vergangenen zwei Jahren. Die chinesischen Impfstoffe helfen ob ihrer geringen Wirkung indes kaum.

Und der Verband der Automobilindustrie (VdA) rechnet damit, dass viele Auswirkungen erst spĂ€ter in Deutschland ankommen. "Die Probleme werden zeitversetzt bei uns spĂŒrbar, weil die Schiffe aus China bis zu neun Wochen unterwegs sind. NatĂŒrlich versuchen wir in der Planung darauf zu reagieren", so ein Verbandssprecher zu t-online. Sollten die Lockdowns lĂ€nger anhalten, wĂŒrde sich die Versorgungssituation deutlich verschlechtern, heißt es weiter.

Unternehmen unterschiedlich stark betroffen

Erste Auswirkungen der jetzigen Lockdowns spĂŒrten die hiesigen Firmen in den vergangenen Wochen bereits. Bei Konzernen wie VW , die auch in China fertigen, stehen die BĂ€nder immer wieder still, aber in Deutschland machen sich fehlende Lieferungen ebenfalls bemerkbar.

FĂŒr den Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer lĂ€sst sich in der aktuellen Krise auch ein deutlicher Unterschied zwischen den einzelnen Konzernen erkennen. "Der Teil-Lockdown in China verschĂ€rft die Lieferprobleme fĂŒr die deutsche Automobilindustrie. Erneut zeigt sich, wie wichtig eine gute Einkaufsstrategie ist", sagt er t-online.

So hĂ€tten sich Tesla und auch BMW gut aufgestellt, kĂ€men bislang ohne grĂ¶ĂŸere Produktionsschwierigkeiten durch den weltweiten Chipmangel. VW und Mercedes-Benz hingegen hĂ€tten deutlich mehr zu kĂ€mpfen. Das wĂŒrde sich an stehenden BĂ€ndern und vermehrter Kurzarbeit in den Werken bemerkbar machen, so der Experte weiter (t-online berichtete).

Dudenhöffer: Kosten werden weiter steigen

Neben Halbleitern kam es im MĂ€rz kurzzeitig zu Lieferproblemen mit KabelbĂ€umen. Grund hierfĂŒr war der russische Einmarsch in die Ukraine, dem Hauptproduktionsort fĂŒr KabelbĂ€ume (mehr dazu lesen Sie hier).

Doch die Branche reagierte schnell: Sie verlegte ihre Werke und an manchen Orten in der Ukraine wurde die Produktion zwischenzeitlich wieder aufgenommen.