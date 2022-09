Tankrabatt-Ende: Preisanstieg sorgt für Kritik an Ölkonzernen

CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke forderte die Regierung zum Handeln auf. "Es war doch mit Ansage, dass die Mineralölkonzerne mit Ende des Tankrabatt zu einem regelrechten Raubzug ansetzen würden. Gebt dem Kartellrecht endlich Zähne. In der Zwischenzeit bitte endlich für Entlastung statt für Entgeisterung sorgen liebe Ampel", schrieb Radtke auf Twitter.

CSU-Chef Markus Söder forderte am Mittwoch eine Fortsetzung des Tankrabatts. Er verwies auf Verlängerungen von Maßnahmen in Italien und Frankreich.

Angesichts der allgemein stark steigenden Energiepreise hatte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor einigen Tagen gefordert, den Tankrabatt zu verlängern. "Ich bin für die Fortsetzung", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das helfe "vor allem Pendlern, die nun einmal viel unterwegs sein müssen."

"Die Regierung ist in der Pflicht, den Leuten jetzt zu helfen"

An den Tankstellen spürten die Autofahrer gestern die Unterschiede deutlich. "Ich habe den Preissprung an der Zapfsäule heute sehr deutlich gemerkt", sagt Jemal Bela gegenüber t-online. "Natürlich." Der 45-Jährige tankt am Donnerstagvormittag Diesel an einer Tankstelle in Berlin-Wilmersdorf. "Der Tankrabatt war aber eh Wischiwaschi. Nicht genug und für zu kurze Zeit. Die Regierung ist in der Pflicht, den Leuten jetzt zu helfen."

Auch in den sozialen Netzwerken wurde Unmut über die hohen Spritpreise laut. So sah der prominente Krankenpfleger Ricardo Lange die Mineralölkonzerne in der Verantwortung.

FDP erteilt Fortsetzung des Tankrabatts eine Absage

Ein weiterer Tankrabatt dürfte allerdings erst einmal vom Tisch sein. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass eine Erneuerung "kein Thema" sei. Die Liberalen hatten die Energiesteuersenkung angesichts steigender Preise an den Tankstellen in der Ampelkoalition durchgesetzt. Sie galt vom 1. Juni bis zum 1. September. Offenbar scheint es aber bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne andere Prioritäten zu geben. Die FDP sei "nicht allein auf der Welt", sondern in einer Koalition, ließ Djir-Sarai durchblicken.