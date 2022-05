Wie funktioniert es?

Von den F├Ârderst├Ątten wird das Erdgas in eine Verfl├╝ssigungsanlage geleitet. Das Erdgas besteht dabei zumeist aus einer Mischung von Methan, Kohlenwasserstoffen, Stickstoff, Kohlendioxid, Wasser und unerw├╝nschten Bestandteilen wie Schwefelverbindungen. Letztere werden vor der Weiterverarbeitung entfernt. Danach liegt der Methangehalt bei 98 Prozent, was LNG zu einem besonders reinen Gas macht.

In mehreren Schritten wird das Gas heruntergek├╝hlt, wodurch es fl├╝ssig wird. In dieser Form kann es verladen und ausgeliefert werden, was zumeist Schiffe erledigen. In den Terminals wird das Fl├╝ssigerdgas dann in isolierten Lagertanks aufbewahrt.