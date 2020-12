Newsblog zum Brexit

EU-Chefunterhändler: "Die Stunde der Wahrheit ist gekommen"

18.12.2020, 16:10 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Der Druck auf beide Seiten wächst mit jeder Stunde: Den Briten und der EU läuft die Zeit für ein Abkommen zum 1. Januar davon. Der Ausgang bleibt ungewiss. Alle Infos im Newsblog.

Großbritannien und die Europäische Union verhandeln weiter über ein Abkommen zum EU-Austritt der Briten. Eine ursprünglich bis Sonntag geltende Deadline haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson nun noch einmal verlängert. Die Knackpunkte haben sich seit Monaten nicht geändert: Fischerei, fairer Wettbewerb und die Frage, wie Vereinbarungen im Streitfall rechtlich durchgesetzt werden.

EU: "Stunde der Wahrheit" ist gekommen



In den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit sieht die EU die "Stunde der Wahrheit" gekommen. "Es bleibt nur noch wenig Zeit, ein paar Stunden", damit ein Abkommen am 1. Januar in Kraft treten könne, sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag im EU-Parlament in Brüssel. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete einen Verhandlungserfolg als möglich aber "schwierig".

"Unsere Tür ist offen", sagte Johnson bei einem Besuch im nordwestenglischen Bolton. "Wir werden weiter reden, aber ich muss sagen, dass die Dinge schwierig aussehen." Die EU müsse "Vernunft annehmen und selbst mit etwas an den Tisch kommen".

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Donnerstagabend nach einem Telefonat mit dem Premierminister von "großen Differenzen" gesprochen, die es noch zu überbrücken gebe. Das "wird eine große Herausforderung".

"Die Stunde der Wahrheit" sei gekommen, sagte Barnier. "Ich kann nicht sagen, was noch auf der letzten Zielgeraden der Verhandlungen passieren wird." Gerade würden noch die schwierigsten Punkte besprochen, insbesondere die Frage des Zugangs zu britischen Gewässern für europäische Fischer.

Schottlands Regierungschefin für zügigen EU-Beitritt

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hält weiter an ihren Plänen zum Beitritt Schottlands zur EU fest. Nach dem von ihr angestrebten Unabhängigkeitsreferendum werde sie ihre Nation zügig in die Europäische Union führen, sagte Sturgeon im Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" und anderen europäischen Medien. "Mehr als die Hälfte der Schotten will laut jüngsten Umfragen die Unabhängigkeit. Ich bin zuversichtlich, dass die Schotten beim nächsten Referendum Ja sagen werden."

Sturgeons Ansicht nach ist Schottland "ein einmaliger Fall für einen schnellen Beitritt zur EU" und "keine Erweiterung". Als Teil des Vereinigten Königreichs sei Schottland schließlich über 40 Jahre Mitglied gewesen. "Schottland kommt nach Hause, das ist kein neuer Anfang."

Schottland braucht für das Referendum die Zustimmung Londons. Wenn Premier Boris Johnson ein Referendum nicht zulässt, schließt Sturgeon den gerichtlichen Weg nicht aus. "Verweigert London die Zustimmung, müssen wir sehen, ob das schottische Parlament die nötigen Gesetze erlassen kann. Diese Frage hat sich noch nicht vor Gericht gestellt, aber ich schließe das nicht aus. Wir können nicht zulassen, dass die britische Regierung die Demokratie blockiert."

Von der Leyen sieht deutliche Fortschritte – Fischerei bleibt Problem-Thema

Im Streit über einen Brexit-Handelspakt sehen London und Brüssel trotz Fortschritten noch große Differenzen. Vor allem in London werden die Chancen für einen Deal nicht als gut bewertet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte nach einem Telefonat mit dem britischen Premier Boris Johnson am Donnerstagabend mit, es habe substanziellen Fortschritt bei vielen Fragen gegeben. Es gebe aber vor allem beim Thema Fischfang noch Differenzen. "Sie zu überbrücken, wird sehr herausfordernd." Der britische Premier warnte, die Gespräche seien in einer "ernsten Lage". Die Zeit sei knapp und es sei sehr wahrscheinlich, dass keine Einigung erreicht werde, sollte die EU ihre Position nicht "substanziell ändern".

Von der Leyen telefoniert mit Boris Johnson

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben für Donnerstagabend (20.00 Uhr MEZ) ein weiteres Telefonat zum Brexit vereinbart. Es gehe darum, den Stand der Verhandlungen über das geplante Handelsabkommen zu besprechen, teilte von der Leyens Sprecher Eric Mamer auf Twitter mit.

Zuvor hatten beide Seiten unterschiedliche Einschätzungen abgegeben. EU-Unterhändler Michel Barnier hatte erklärt, es gebe "gute Fortschritte", aber auch "letzte Stolpersteine". Ein Sprecher Johnsons äußerte sich zurückhaltender: "Wir haben ein wenig Fortschritt auf einigen Feldern gemacht, aber es gibt noch erhebliche Differenzen bei Schlüsselthemen."

Nur zwei Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember verhandelt die Europäische Union immer noch mit Großbritannien über ein Anschlussabkommen. Sollte es zustande kommen, müsste es noch vor Jahresende ratifiziert werden. Ohne Vertrag drohen Zölle und gravierende Handelshemmnisse.

Europaparlament setzt letzte Frist für Brexit-Vertrag

Das Europaparlament gibt den Verhandlungen über einen möglichen Brexit-Handelspakt noch Zeit bis Sonntag. Liege bis Mitternacht ein fertiger Text vor, sei man bereit, zur Ratifizierung eine Sondersitzung anzusetzen, heißt es in einem Beschluss der Parlamentsspitze vom Donnerstag.

Zuvor hatte der CSU-Europapolitiker Manfred Weber für diese Frist geworben. "Ich habe der Führung des Europaparlaments heute Morgen vorgeschlagen, dass wir ein Brexit-Abkommen billigen sollten, wenn wir es bis zu diesem Sonntag bekommen", schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei auf Twitter. "Danach können wir den Deal nicht mehr vernünftig vor dem Jahresende prüfen. Der Vertrag ist zu wichtig, um ihn durch das Parlament zu hetzen."

In den stockenden Brexit-Verhandlungen ist weiterhin kein Durchbruch in Sicht. EU-Vertreter und Diplomaten sagten, eine Einigung bis Freitag sei unwahrscheinlich. In einem der Hauptstreitpunkte – der Frage der künftigen Fischfangquoten – gebe es weiterhin Differenzen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe Abgeordneten am Donnerstag erklärt, ein Deal sei möglich, aber vor allem beim Thema Fischfang schwierig. Zuvor hatte die Agentur AFP berichtet, Barnier halte eine Verständigung bis Freitag für möglich. Barnier selbst twitterte, man habe gute Fortschritte erzielt, aber ein Hindernis sei noch nicht aus dem Weg geräumt.

Zweite Nacht der Fischerei-Verhandlungen: "Wird eine besondere Herausforderung"

Die Verhandlungen der EU-Agrarminister zu Fischereiquoten im nächsten Jahr gehen voraussichtlich in die zweite Nacht in Folge. Ein erster Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft rückte eine Einigung im Laufe des Mittwochs zunächst nicht in greifbare Nähe, wie es aus Brüsseler Diplomatenkreisen hieß. Die Verhandlungen über die erlaubten Fangmengen in Atlantik, Nordsee, Mittel- und Schwarzmeer wurden durch die Unsicherheit aufgrund der festgefahrenen Handelsgespräche mit Großbritannien erschwert.

"Das wird eine besondere Herausforderung", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am zweiten Tag eines Treffens mit EU-Kollegen in Brüssel. Aber eine Einigung sei unabdingbar, "denn wenn wir uns nicht einigen können auf Quoten ist die Fischerei untersagt". "Das kann bis spät in die Nacht dauern."

Um die maximalen Fangmengen für Fischer wird in Brüssel regelmäßig nächtelang gefeilscht. In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass der Zugang für EU-Fischer zu britischen Gewässern nicht gesichert ist. Die Frage ist einer der Knackpunkte in den festgefahrenen Verhandlungen Brüssels mit London über ein Handelsabkommen nach dem Brexit.

Britische Haustierbesitzer benötigen nach Brexit bei EU-Einreise neues Zertifikat

Britische Haustierbesitzer müssen nach dem Brexit bei der Einreise in die EU ein neues Dokument für ihre Tiere vorlegen. Nach dem Ende der Übergangsphase am 1. Januar müssten Tierbesitzer ein Gesundheitszertifikat für ihre Lieblinge vorweisen, teilte die britische Regierung am Mittwoch mit. Dieses dürfe bei der Einreise nicht älter als zehn Tage sein und müsse von einem speziell dazu berechtigten Tierarzt ausgestellt sein.

Wie bisher müssen die Tiere zudem gechippt und gegen Tollwut geimpft sein. Für Haustiere, die mit ihren Besitzern aus der EU nach Großbritannien reisen, bleibt es bei der alten Regelung: Für sie muss lediglich ein EU-Heimtierausweis vorliegen.

Von der Leyen sieht deutliche Fortschritte in Brexit-Gesprächen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht deutliche Fortschritte in den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. "Die gute Nachricht ist, dass wir einen Weg voran bei den meisten Problemen gefunden haben", sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. Demnach gibt es Bewegung bei zwei der drei Hauptstreitpunkte. "Die nächsten Tage werden entscheidend sein", sagte von der Leyen.

Die Frage der Kontrolle eines künftigen Abkommens sei "inzwischen weitgehend gelöst", führte die Kommissionschefin aus. Bei der Frage fairer Wettbewerbsbedingungen hätten sich beide Seiten "auf einen starken Mechanismus" verständigt, der ein Zurückfallen hinter bisherige Standards verhindere. Schwierigkeiten gebe es aber noch bei der Frage, "wie man einen fairen Wettbewerb wirklich zukunftssicher gestalten kann".

Dagegen bleibe die Diskussion bei der Frage der Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern weiter "sehr schwierig", sagte von der Leyen. "Man hat manchmal das Gefühl, dass wir nicht in der Lage sein werden, diese Frage zu lösen." Beide Seiten seien jetzt "so nah und doch so weit" von einem Abkommen entfernt, sagte von der Leyen vor den Abgeordneten. Solange die Fragen zu Wettbewerb und Fischerei nicht gelöst seien, könne es kein Abkommen geben.

Von der Leyen: London muss EU-Regeln akzeptieren oder Preis zahlen

Trotz des extremen Zeitdrucks sieht die EU noch Chancen für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab 1. Januar. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb EU-Unterhändler Michel Barnier auf Twitter. Im Europaparlament wächst jedoch der Ärger, weil fast keine Zeit mehr zur Ratifizierung eines möglichen Vertrags vor Jahresende bleibt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson hatten die Fortsetzung der Verhandlungen verabredet, obwohl sie für Sonntag eigentlich eine Entscheidung angekündigt hatten. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsfrist. Dann scheidet Großbritannien nach seinem EU-Austritt Ende Januar auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Anschlussvertrag drohen Zölle und Handelshemmnisse.

Von der Leyen sagte am Montag, entscheidend sei eine Frage: "Und das ist, ob Großbritannien einen reibungslosen Zugang zum Binnenmarkt will." Großbritannien sei willkommen: "Aber sie müssen entweder nach unseren Regeln spielen, denn das ist eine Frage der Fairness für unsere Firmen im Binnenmarkt, oder die andere Option ist, dass sie einen Preis zahlen, und der Preis sind Zölle." Damit spielte sie auf einen Mechanismus an, der faire Wettbewerbsbedingungen sichern soll: Weicht Großbritannien von EU-Standards ab, könnte die EU Zölle verhängen. Die Frage ist neben EU-Fischereirechten in britischen Gewässern der zentrale Knackpunkt in den Verhandlungen.

Nach Verlängerung: Neue Hoffnung auf einen Handelsdeal

Nach der Verlängerung für die Gespräche über einen Brexit-Handelspakt wachsen die Hoffnungen, dass es doch noch zu einem Durchbruch kommen könnte. Irlands Außenminister Simon Coveney sagte dem irischen Rundfunksender RTÉ am Sonntag, die Unterhändler seien äußerst schmallippig, was die Details der Gespräche angehe. "Das ist ein Zeichen dafür, dass ernsthafte Diskussionen am Laufen sind und keine der beiden Seiten bricht das Vertrauen. Das sehe ich als gutes Zeichen", so der Ire.

Ursprünglich hatte am Sonntag die nun endgültige Entscheidung darüber fallen sollen, ob die Verhandlungen über einen Handelspakt abgebrochen werden oder doch noch ein Deal zustande kommt. Doch nach einem kurzen Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson verkündeten beide Seiten, dass die Gespräche weitergehen sollen. Konkrete Fortschritte wurden jedoch nicht benannt. Eine neue Frist wurde zunächst auch nicht genannt.

Gestritten wird vor allem über die Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen und den Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern. Auch über die Instrumente zur Durchsetzung des Abkommens herrscht kein Konsens.

Gespräche über Brexit-Pakt werden noch einmal verlängert

Die Gespräche über einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Telefonat am Sonntag, wie beide Seiten mitteilten.

Eigentlich sollte bereits eine finale Entscheidung über die Verhandlungen getroffen werden, doch diese wird nun nochmals vertagt. Vor allem die Themen faire Wettbewerbsbedingungen und Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern sind strittig. Auch über die Instrumente zur Durchsetzung des Abkommens herrscht kein Konsens. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Britische Regierung veröffentlicht Details zur No-Deal-Vorbereitung

Stunden vor dem Ablauf der wohl letzten Frist im Ringen um einen Brexit-Handelspakt hat die Regierung in London Details zu ihrer "No Deal"-Planung veröffentlicht. Man habe ein Strategiebuch entwickelt, in dem "jedes einzelne vorhersehbare Szenario durchgespielt" werde, sagte ein Regierungssprecher.

Befürchtet wird, dass es bei einem "No-Deal" nach Ablauf der Brexit-Übergangsphase am Jahresende zu kilometerlangen Staus auf den Straßen kommen könnte, die zum wichtigen Fährterminal in Dover führen. Ein Großteil des Handels mit dem europäischen Kontinent wird über die Fährverbindung ins französische Calais und über den nahen Eurotunnel abgewickelt.

Einige Warenkontrollen müssen in jedem Fall eingeführt werden. Doch sollte kein Abkommen zustande kommen, kämen auch noch Zölle und Mengenbeschränkungen hinzu, die beachtet werden müssten. Die dafür notwendigen Formalitäten und Kontrollen könnten besonders kleine und mittlere Unternehmen schnell überfordern und dazu führen, dass sich Lastwagen an den Kontrollpunkten stauen. Hinzu kommt, dass auch die Computerprogramme, die dafür entwickelt wurden, teilweise nicht getestet werden konnten.

Der Regierungssprecher betonte, bereits jetzt seien 900 zusätzliche Mitarbeiter für die Grenzkontrollen eingestellt worden. 1.100 weitere sollten bis März an Bord kommen. Für Inspektionen seien sieben Standorte im Hinterland sowie eine Zentrale eingerichtet worden, die rund um die Uhr im Betrieb ist. Hinzu kämen Telefonhotlines und eine App, die Transportunternehmen nutzen könnten.

Verhandlungen zu Post-Brexit-Abkommen nochmals verlängert

Großbritannien und die EU haben ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit nochmals verlängert. "Trotz der Erschöpfung nach fast einem Jahr Verhandlungen" wollten beide Seiten "noch einen Schritt weitergehen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Brüssel nach einem Telefonat mit dem britischen Premier Boris Johnson.

Brexit-Verhandlungen kurz vor Fristende weiter schwierig

Kurz vor dem wohl entscheidenden Tag im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zeichnet sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen weiter keine Lösung ab. Die Verhandlungen in Brüssel liefen weiter, blieben aber schwierig, hieß es am Samstagabend von der britischen Seite. Weitere Gespräche, auch am Sonntag, seien wahrscheinlich. Wie geplant werde erwartet, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson dann am Sonntag miteinander sprechen, hieß es. Die britische Position sei unverändert: Jedes Abkommen müsse fair sein und die Prinzipien der Souveränität und der Kontrolle respektieren.

Großbritannien hat die EU bereits Anfang des Jahres verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber noch eine Übergangsfrist, während der fast alles beim Alten bleibt. Sollte bis dahin kein Handelspakt vereinbart sein, drohen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse. Wichtigste Streitpunkte sind die Themen faire Wettbewerbsbedingungen und Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern. Beide Seiten haben sich bis Sonntag Zeit gegeben, um eine Einigung zu finden.

Ein britisches Kriegsschiff (Symbolbild): Die britische Marine hält Schiffe bereit, um im Falle eines No-Deal-Brexits die eigenen Gewässer zu schützen. (Quelle: YuliixZozulia/imago images)

London will bei No Deal mit Royal Navy gegen EU-Fischkutter vorgehen

Die britische Regierung hält vier Schiffe der Royal Navy für den Schutz ihrer Gewässer vor EU-Fischkuttern im Fall eines No-Deal-Brexits bereit. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in London auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Patrouillenboote der Marine könnten neben anderen Aufgaben dazu eingesetzt werden, um EU-Fischerboote abzuwehren, sagte der Sprecher. Wenn nötig, auch rund um die Uhr.

Das Thema Fischerei ist einer der Knackpunkte bei den stockenden Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt. Bis Ende des Jahres gilt noch eine Übergangsfrist, in der sich britische Fischer und ihre Kollegen aus EU-Staaten den Zugang zu der von Großbritannien beanspruchten 200-Meilen-Zone um seine Küste teilen. London pocht darauf, den Zugang zu den fischreichen Gewässern künftig nach eigenem Ermessen zu regeln. Die EU besteht auf einer einvernehmlichen Lösung. Doch die ist nicht in Sicht. Bis Sonntag haben sich beide Seiten Zeit gegeben, um Fortschritte bei den Verhandlungen zu erzielen.

Oliver Dowden: Der britische Minister für Kultur und Medien ist noch optimistischer als sein Premierminister. (Quelle: Mark Thomas/imago images)

Britischer Minister bleibt optimistisch

Nach den skeptischen Worten des britischen Premierministers Boris Johnson zu einem Brexit-Handelspakt mit der EU rudert die Regierung in London nun etwas zurück. Zwar stimme er dem Regierungschef zu, dass ein Scheitern der Verhandlungen wahrscheinlich sei. Doch gebe es "eine bedeutende Möglichkeit, dass wir diesen Deal hinbekommen", sagte Kultur- und Medienminister Oliver Dowden am Freitag dem Sender Sky News. "Wir haben fast 90 Prozent des Weges geschafft." Ein Handelsvertrag sei für die EU wie für das Vereinigte Königreich die beste Lösung – aber nicht zu jedem Preis.

Johnson hatte am Donnerstagabend gesagt: "Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit –eine hohe Wahrscheinlichkeit – gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen." Alle müssten sich nun auf "die australische Option" vorbereiten – also Handel ohne Abkommen, wobei Zölle nach Regeln der Welthandelsorganisation fällig würden.

Außenminister Deutschlands und Irlands halten Brexit-Einigung weiter für möglich

Trotz der negativen Signale aus Brüssel und London halten die Außenminister Deutschlands und Irlands eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen noch immer für möglich. "Wir glauben, dass eine Einigung zwar schwierig ist, aber dass sie immer noch möglich ist", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) bei einem Treffen mit seinem irischen Kollegen Simon Coveney am Freitag in Berlin. Die EU werde weiterverhandeln, solange das Fenster für eine Einigung "auch nur einen Spalt breit geöffnet ist".

"Wir wollen eine Einigung, aber eine Einigung die sinnvoll ist", sagte Maas. Die EU sei aber auch für den Fall vorbereitet, dass es keine Einigung gebe. Und in diesem Fall würden die EU und Großbritannien "trotzdem Partner und Freunde" bleiben. "Es wird in unserer Verantwortung liegen, dass auch nach einer solchen Situation sehr deutlich zu machen", sagte Maas.

Sein irischer Kollege Coveney sagte, sein Land sei mit am stärksten vom Brexit betroffen. "Wir glauben immer noch, dass es möglich ist, eine Einigung über die künftigen Beziehungen zu erzielen und einen Handelsvertrag zu schließen", sagte Coveney.

Norwegen droht EU und Großbritannien

Norwegen droht im Fall eines Scheiterns der Post-Brexit-Gespräche mit einer Schließung seiner Gewässer für Fischer aus der EU und Großbritannien zum 1. Januar. Die nach dem EU-Austritt Großbritanniens nötigen Abkommen über Fischfang-Rechte zwischen den drei Parteien vor der Küste des nicht-EU-Mitglieds Norwegen im nächsten Jahr hätten sich wegen der stockenden Verhandlungen zwischen Brüssel und London stark verzögert, sagte der norwegische Fischereiminister Odd Emil Ingebrigtsen am Freitag vor dem Parlament in Oslo. Sollte bis zum Jahresende kein Abkommen über den Fischfang stehen, werde Norwegen seine Gewässer für britische und EU-Boote sperren.

Die EU und Norwegen regeln den Fischfang in ihren jeweiligen Gewässern seit 1980 mit einem Abkommen. Dieses erlaubt den Fischern aus EU-Staaten den Zugang zur norwegischen See – und umgekehrt. Wegen des Brexit mussten die Verträge nun zwischen Brüssel, London und Oslo neu verhandelt werden. Norwegen und Großbritannien einigten sich bereits im September auf einen Nachfolgevertrag. Die Regierung in Oslo sieht deshalb nun die EU am Zug.

Von der Leyen bereitet Staatschefs auf "No Deal" vor

