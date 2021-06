Newsblog zur EM-Debatte um Homosexualität

Orbán appelliert an die deutsche Politik

23.06.2021, 10:04 Uhr | AFP, dpa, rtr, sid, t-online

Die Aufregung um das Verbot der Regenbogenbeleuchtung des Münchner EM-Stadions ist groß. Nun richtet der ungarische Präsident Viktor Orbán klare Worte an die deutsche Politik. Alle Infos im Newsblog.

Als Zeichen der Solidarität sollte die Allianz Arena in München beim heutigen Deutschland-Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten. Der Grund: Vergangene Woche hatte das ungarische Parlament ein Gesetz gebilligt, das die Informationsrechte von Jugendlichen hinsichtlich Homosexualität und Transpersonen einschränkt.



Als einer der größten Unterstützer dieses Gesetzes gilt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Am Dienstag entschied die Uefa, die besondere Beleuchtung des Stadions nicht zu genehmigen – das stieß eine heftige Debatte an.





Orbán mahnt deutsche Politik: Regenbogen-Verbot bei EM akzeptieren



Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat an die deutsche Politik appelliert, das Uefa-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. "Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung", sagte Orbán am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Budapest gehören Orbán zufolge "die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild".

Viktor Orbán: Der ungarische Präsident reist nicht zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. (Quelle: imago images)



Politiker beziehen Stellung auf Twitter

Auf Twitter haben mehrere Politikerinnen und Politiker Stellung zur Debatte um das Verbot der bunten EM-Arena bezogen. So schrieb SPD-Vorsitzende Saskia Esken: "Manchmal leuchtet eine Haltung umso mehr, wenn man versucht, sie zu verbieten."

Grünen-Chefin Annalena Baerbock twitterte unter anderem: "Für Toleranz. Gegen Homofeindlichkeit. Nicht nur, wenn es um Fußball geht. Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kritisierte die Entscheidung der Uefa ebenfalls auf Twitter: "Es ist falsch und enttäuschend, dass die Regenbogenbeleuchtung Regenbogen der Allianz-Arena verboten wurde. Vor diesem Hintergrund wirken die Kampagnen der Uefa gegen Rassismus und Diskriminierung von Homosexuellen unglaubwürdig."

Auch Außenminister Heiko Maas äußerte Kritik: "Es stimmt, auf dem Fußballplatz geht's nicht um Politik. Es geht um Menschen, um Fairness, um Toleranz. Deshalb sendet die Uefa das falsche Signal", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter: "Aber man kann heute ja zum Glück trotzdem Farbe bekennen – im Stadion und außerhalb."

Komiker Otto Waalkes postet Bild der Solidarität: "Sei anders"

Orbán sagt Reise zum EM-Spiel in München ab



Die Allianz Arena in München darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Ungarns Ministerpräsident Orbán hat nun seine Teilnahme bei dem EM-Spiel abgesagt. Eine offizielle Begründung gibt es bisher nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutsche Großkonzerne bekennen Farbe – auf Twitter



Ungarisches Anti-LGBTQ-Gesetz soll vor den Europäischen Gerichtshof

Letzte Woche hat das ungarische Parlament einem LGBTQ-feindlichen Gesetz zugestimmt. Jetzt fordern Deutschland und zwölf weitere EU-Staaten die EU-Kommission dazu auf, gegen Ungarn vorzugehen. Hier lesen Sie mehr.

Claudia Roth: Uefa verliert "jegliche Glaubwürdigkeit"



Das Münchner Fußballstadion darf zum Ungarn-Spiel nicht in Regenbogenfarben leuchten. Inakzeptabel findet das Claudia Roth. Die Grünen-Politikerin kritisiert die Uefa-Entscheidung scharf. Lesen Sie hier mehr.