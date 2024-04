Dieses Jahr steht eine ganz Reihe von Wahlen an, in drei ostdeutschen Bundesländern, in Europa und in den USA. Vor welcher gruseln Sie sich am meisten?

Am meisten sorge ich mich um die Landtagswahlen. Das soll aber die beiden anderen nicht weniger wichtig erscheinen lassen. Das, was in Brüssel geschieht, hat immer Auswirkungen auf uns hier in Deutschland. Deshalb ist es auch eine sehr schlechte Idee, die EU-Wahl geringzuschätzen und als Denkzettelwahl zu nutzen. Mit Blick auf die USA dürfen wir uns nichts vormachen: Egal, wer gewinnt, ob Joe Biden oder Donald Trump – die Wirtschaftspolitik der Amerikaner wird weiter protektionistisch bleiben. Das ist für unsere Unternehmen nicht gut, aber auch nichts Neues.

Und die Landtagswahlen, aus denen jeweils die AfD als Sieger hervorgehen könnte?

Wenn es so kommt, wäre das ein schwerer Schlag, und zwar aus gleich zwei Blickwinkeln. Der erste ist der wirtschaftliche: Als Exportland sind wir auf Weltoffenheit angewiesen und auf Arbeitskräfte aus dem Ausland, auf Menschen, die hier anpacken, egal aus welchem Land ihre Eltern stammen. Wenn sie sich in Teilen Deutschlands nicht mehr willkommen fühlen und deshalb wegbleiben, ist unser Wohlstand in Gefahr. Um es ganz deutlich zu sagen: Die AfD ist eine echte Gefahr für unsere Volkswirtschaft und unser Land. Daneben beschäftigt mich aber auch noch eine andere Frage.

Die wäre?

In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einem Land leben, in dem zum Beispiel Inklusion als "sozialistisches Experiment" abgelehnt wird, das abgeschafft gehört? Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sagt genau das: Er findet, dass Kinder mit Handicaps nicht in ganz normalen Klassen unterrichtet werden sollten. Das stößt mich ab und macht mir große Sorge.