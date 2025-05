Nun hat Trump der EU Zölle in Höhe von 50 Prozent angedroht. Was ist davon zu halten?

Bereits am 2. April 2025, dem sogenannten "Liberation Day", hatte Trump einen allgemeinen Zoll von 10 Prozent auf Einfuhren aus fast allen Ländern angekündigt, der am 5. April 2025 in Kraft trat – auch im Handel mit der EU. Ab dem 9. April 2025 sollten dann weitere Zölle – die sogenannten reziproken Zölle – in Kraft treten. Der EU drohte er mit 20 Prozent. Nach dem Einbruch der Anleihenmärkte setzte Trump diese Zölle für 90 Tage aus. Seitdem verhandeln die EU und USA über eine Lösung. Während sich die USA und Großbritannien auf einen Kompromiss einigen konnten, ist es in den EU-US-Verhandlungen noch nicht zu einem Durchbruch gekommen. Dies frustriert Trump.