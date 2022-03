Rückzug aus Russland

Diese Firmen beliefern Putin jetzt nicht mehr

01.03.2022, 18:48 Uhr | mak, t-online

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ziehen sich zahlreiche Unternehmen aus Russland zurück. t-online zeigt Ihnen, welche Firmen das sind.

Volvo, Playmobil, BP: Die Liste der Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen, die Auslieferungen stoppen oder Anteile an russischen Firmen verkaufen, ist lang. Und sie wird immer länger.

Das liegt zum einen an den Sanktionen des Westens und der Reaktion Russlands, etwa die Sperrung des Luftraums. Doch viele Konzerne wollen mit ihrem Schritt auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen.

"Ein Divestment habe ich in der Größenordnung und Geschwindigkeit noch nicht erlebt", sagte Ökonom Holger Görg vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Diese "marktgetriebenen Sanktionen" könnten "noch schädlicher als die staatlichen Sanktionen" sein, sagte er weiter. t-online zeigt Ihnen, welche Firmen sich bereits zurückgezogen haben. Welche Supermärkte Produkte aus Russland verbannen, lesen Sie hier.

Beachten Sie: Da sich die aktuelle Lage schnell ändert, kann es sein, dass bestimmte Firmen noch nicht in der Liste auftauchen. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Volvo

Als erster Autobauer hat der schwedische Hersteller Volvo Cars einen Lieferstopp von Neuwagen an Kunden in Russland angekündigt. "Volvo Cars wird bis auf Weiteres keine Fahrzeuge auf den russischen Markt liefern", teilte das Tochterunternehmen des chinesischen Automobilherstellers Geely am Montag mit.



Die Entscheidung sei wegen "potenzieller Risiken im Zusammenhang mit dem Handel von Material mit Russland, einschließlich der von der EU und den USA verhängten Sanktionen" getroffen worden. Im vergangenen Jahr verkauften die Schweden nach Branchendaten rund 9.000 Fahrzeuge in Russland.

Daimler Truck

Der weltgrößte Lastwagenbauer Daimler Truck hat wegen des Ukraine-Krieges alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland vorerst eingestellt. "Wir stehen als Unternehmen für eine friedliche globale Zusammenarbeit und lehnen jede Form vom militärischer Gewalt kategorisch ab", sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag in Stuttgart. Das "Handelsblatt" (Montag) hatte zuvor berichtet, dass Daimler Truck die Kooperation mit dem russischen Panzerwagenhersteller Kamaz gestoppt hat.

Daimler Truck kooperiert nach eigenen Angaben seit 2012 mit dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz, den es mit Teilen für zivile Fahrzeuge beliefert. Diese Lieferungen seien nun eingestellt worden. "Wir haben mit militärischen Fahrzeugen von Kamaz nie etwas zu tun gehabt", so der Sprecher des Unternehmens.

Volkswagen

"Die Volkswagen Group Rus hat die Auslieferung von Fahrzeugen an Händler ihrer Marken bis auf Weiteres temporär ausgesetzt", sagte am Dienstag ein Sprecher in Wolfsburg.



Die Auslieferungen sollten aber wieder aufgenommen werden, "sobald die Auswirkungen der von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen geklärt sind".

ZF

Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen hat alle Lieferungen nach Russland gestoppt. Das Unternehmen analysiere in einer Taskforce die Umsetzung der erlassenen internationalen Sanktionsmaßnahmen und habe alle Lieferungen nach Russland eingefroren, teilte ein Sprecher in Friedrichshafen (Bodenseekreis) am Montag mit.



Das betreffe auch alle Lieferungen zum Gemeinschaftsunternehmen ZF Kama. Der Friedrichshafener Konzern betreibt unter diesen Namen ein Joint Venture mit dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz, mit dem auch Daimler Truck bis vor kurzem kooperierte (siehe oben).

DHL

Der Logistikriese Deutsche Post DHL verschickt bis auf Weiteres keine Express-Sendungen und kein Frachtgut mehr nach Russland. Grund sei die Sperrung des Luftraums, sagte ein DHL-Sprecher am Dienstag in Bonn. Auch Sendungen nach Belarus sind betroffen.



Konkurrent UPS hat diesen Schritt ebenfalls vollzogen. Express-Sendungen spielen vor allem für Firmen eine Rolle, wenn Ersatzteile oder Dokumente schnell ans Ziel kommen sollen.

Briefe, Pakete und Päckchen, die in Deutschland bei der Post aufgegeben werden, sollen aber weiter in die Staaten transportiert werden - dies geschieht im Rahmen internationaler Verpflichtungen des Weltpostvereins, in dem auch die Deutsche Post Mitglied ist. Die Post aus Deutschland kommt künftig aber nur über den Landweg nach Russland und in die Ukraine.

Maersk

Die dänische Containerreederei Maersk hat den Großteil der Transporte von und nach Russland gestoppt. "Da die Stabilität und Sicherheit unseres Betriebs direkt und indirekt schon durch die Sanktionen beeinflusst wird, werden neue Maersk-Buchungen über See und Land nach und von Russland vorübergehend ausgesetzt", teilte der Konzern mit Sitz in Kopenhagen am Dienstag mit. Ausgenommen sind Lebensmittel, medizinische und humanitäre Lieferungen.

MSC

Die MSC Mediterranean Shipping Company verkündete am Dienstag in einem Hinweis an ihre Kunden mit sofortiger Wirkung einen vorübergehenden Stopp für alle Frachtbuchungen von und nach Russland.



Dieser umfasse alle Zugangsgebiete einschließlich des Baltikums, des Schwarzen Meeres und des Fernen Ostens Russlands. "MSC wird weiterhin Buchungen für die Lieferung von lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln, medizinischer Ausrüstung und humanitären Gütern annehmen und prüfen", hieß es weiter.

Equinor

Der norwegische Energiekonzern Equinor trennt sich von seinen Joint Ventures in Russland. "In der gegenwärtigen Situation betrachten wir unsere Position als unhaltbar", sagt Equinor-Chef Anders Opedal. Das Unternehmen, das mehrheitlich in staatlichem Besitz ist, ist seit über 30 Jahren in Russland präsent und vereinbarte 2012 eine strategische Zusammenarbeit mit dem russischen Unternehmen Rosneft. Die Vermögenswerte von Equinor in Russland wurden Ende 2021 mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Shell

Der niederländisch-britische Ölkonzern Shell will seine Zusammenarbeit mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom und damit verbundenen Unternehmen beenden. Betroffen davon ist unter anderem die Beteiligung an der Sachalin-II-Flüssiggasanlage.

"Wir sind schockiert über den Verlust von Menschenleben in der Ukraine", sagte Konzernchef Ben van Beurden. Er sprach von einem "sinnlosen Akt militärischer Aggression, der die europäische Sicherheit bedroht".



Der Konzernchef betonte: "Unser unmittelbarer Fokus liegt auf der Sicherheit unserer Mitarbeiter in der Ukraine und der Unterstützung unserer Mitarbeiter in Russland."

BP

Am Tag zuvor hatte sich der britische Energiekonzern BP von seinen Anteilen am russischen Ölunternehmen Rosneft getrennt. BP hatte seit 2013 einen Anteil von 19,75 Prozent der Rosneft-Aktien gehalten.



Mit dem Ausstieg sei auch der Rückzug von BP-Chef Bernard Looney und seinem Vorgänger Bob Dudley als Verwaltungsratsmitglieder von Rosneft verbunden, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Sonntag. Britischen Medienberichten zufolge gab BP mit dem Schritt Druck aus der Regierung in London nach.

Raiffeisen Bank International

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) erwägt Insidern zufolge nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine die Abkehr vom russischen Markt. Unmittelbar geplant sei ein solcher Schritt aber nicht, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.



Es handle sich um einen Notfallplan, falls der russischen Tochterbank das Geld ausgehe, weil lokale Unternehmen Liquidität oder Kapital einforderten. Das Geldhaus mit Sitz in Wien, das zu den größten Kreditgebern in Osteuropa zählt, wäre damit die erste europäische Bank, die Russland verlässt.



Die RBI würde sich vor weiterem Schaden schützen. Sie ist seit 30 Jahren in Russland tätig, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Eine Sprecherin der Bank sagte, es gebe keine Pläne, Russland zu verlassen.

Playmobil

Die Horst Brandstätter-Gruppe, die die Playmobil-Spielfiguren verkaufen, liefert ab sofort keine Produkte mehr nach Russland, wie sie am Dienstag mitteilte. Das betrifft demnach auch die Pflanzgefäße-Marke Lechuza.

Für das Jahr 2022 hatte die Horst Brandstätter Group in Russland für beide Unternehmen einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro eingeplant, heißt es weiter.



"Wir sind fassungslos und bestürzt über den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine", sagte Unternehmenschef Steffen Höpfner. "Unser Mitgefühl gilt den vielen Menschen, die vor Ort akut in Lebensgefahr sind oder ihre Heimat zu Hunderttausenden verlassen."