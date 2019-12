Newsblog zum Gipfel

"Beleidigend" – Trump verurteilt Macron für Nato-Kritik

03.12.2019, 12:22 Uhr | AFP , dpa , rtr , job, pdi, ds

Die Nato ringt in London um ihren Kurs. Macron hatte sie als "hirntot" bezeichnet. Der US-Präsident kritisiert das nun scharf. Alle Infos im Newsblog.

Wie ungemütlich wird das Jubiläum? Die Staats- und Regierungschefs feiern ab Dienstag 70 Jahre Verteidigungsbündnis. Und streiten auf dem Gipfel in London darum, wie die nächsten Jahre aussehen sollten.





12.20 Uhr: Demonstration vor dem Buckingham-Palast geplant

Anlässlich des Nato-Gipfels in London wollen zahlreiche Menschen am Dienstag nahe dem Buckingham-Palast protestieren – vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. An der Demonstration nehmen nach Veranstalterangaben diverse Gruppen teil, die sich etwa für nukleare Abrüstung einsetzen. Zahlreiche Krankenschwestern, -pfleger und Ärzte wollen zudem gegen Trump protestieren. Sie fürchten, dass der US-Präsident nach dem EU-Austritt Großbritanniens Profit aus dem nationalen Gesundheitsdienst NHS schlagen will.

12.00 Uhr: Trump findet die Nato besser als früher

US-Präsident Donald Trump hat seine Meinung über die Nato erklärtermaßen geändert. "Ich bin ein größerer Fan der Nato geworden, weil sie so anpassungsfähig war", sagte Trump vor dem offiziellen Start des Nato-Gipfels im Beisein von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

"Wenn sie nicht flexibel gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich, denke ich." In der Vergangenheit hatte sich Trump sehr kritisch über das Militärbündnis geäußert und damit bei einem Gipfel für einen Eklat gesorgt.

10.55 Uhr: Trump kritisiert Macrons Nato-Aussage

US-Präsident Donald Trump hat die massive Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Nato als beleidigend und respektlos gegenüber den Bündnispartnern bezeichnet. Macron habe ein "sehr, sehr böses Statement" gemacht, sagte Trump in London im Beisein von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Macron hatte die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit in Sicherheitsfragen gefordert. Mit der Fundamentalkritik hat er eine heftige Debatte über die Zukunft des Militärbündnisses ausgelöst. Er sei sehr überrascht von Macrons Äußerung gewesen, sagte Trump. "Niemand braucht die Nato mehr als Frankreich." Manchmal tue Macron Dinge, die kontraproduktiv für sein Land seien.

Trump und Macron kommen am Nachmittag zu einem bilateralen Treffen zusammen. Die Androhung neuer US-Strafzölle auf französische Produkte wegen der Einführung einer umstrittenen Digitalsteuer sorgt für zusätzliche Spannungen zwischen Frankreich und den USA.

10.30 Uhr: Mehrheit will größere Nähe zu Russland

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist wie der französische Präsident Emmanuel Macron für europäische Unabhängigkeit von den USA bei der Verteidigung und für mehr Nähe zu Russland. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen 55 Prozent, dass sich die europäischen Mitgliedstaaten der Nato künftig ohne Hilfe der USA selbstständig vor Angriffen schützen. Nur jeder Fünfte (21 Prozent) will nicht auf die militärische Unterstützung der USA verzichten.

48 Prozent sind für den vollständigen oder teilweisen Abzug der rund 35.000 US-Soldaten aus Deutschland. Nur jeder Dritte (32 Prozent) meint dagegen, die US-Truppe sollte in voller Stärke in Deutschland bleiben.

Etwa genauso stark wie der Wunsch nach weniger USA in der Nato ist das Bedürfnis nach mehr Nähe zu Russland. 54 Prozent der Befragten meinen, die Nato sollte wieder stärker auf Zusammenarbeit mit Russland statt auf militärische Abschreckung setzen. Nur 21 Prozent sind dafür, den harten Kurs gegenüber Moskau fortzusetzen.

10 Uhr: Maas ruft zur Stärkung der Nato auf

Außenminister Heiko Maas hat vor dem Gipfel zur Stärkung der Militärallianz aufgerufen. Deutschland wolle mit seinen Verbündeten fortschreiben, wofür die Nato stehe – "eine stabile, enge und durch Werte verbundene Allianz über den Atlantik hinweg", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dem diene sein Vorschlag für einen "Reflexionsprozess unter der Ägide des Generalsekretärs" des Bündnisses, Jens Stoltenberg.

Maas hatte vor zwei Wochen die Einberufung eines Expertengremiums zur Zukunft der Nato gefordert. Dies war eine Reaktion auf die scharfe Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an der Nato. Macron hatte vom "Hirntod" des Bündnisses gesprochen und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. Der von Maas vorgeschlagene Reflexionsprozess soll auf dem Gipfel in London nun eingeleitet werden.

9 Uhr: "Krise ist wahrscheinlich noch nie so ernst gewesen"

Die Kommentare in den Medien thematisieren vor Beginn des Gipfels die Krise des Verteidigungsbündnisses – aber auch dessen Bedeutung.



Die liberale dänische Tageszeitung "Politiken" meint:



"Seit 70 Jahren hat die Nato – in den vergangenen Jahrzehnten mit Beitrag der EU – eine beispiellos lange Zeit des Friedens in Europa gesichert. Mit dem Bündnis haben sich freie, offene, liberale Gesellschaften gegenseitigen Schutz gegeben. Lange diente die Allianz auch zum Schutz gegen die zum Glück zusammengebrochene Sowjetunion. Nichtsdestotrotz schreit das Nato-Jubiläum in dieser Woche nach einer europäischen Suche nach sich selbst. Die Allianz begegnet mehreren inneren Bedrohungen – und äußeren Erinnerungen daran, dass die Sicherheit nicht von selbst kommt."

Die konservative französische Tageszeitung "Le Figaro" schreibt:



"Am Dienstag hätte sie (die Nato) ihr 70-jähriges Jubiläum euphorisch feiern können. Die äußeren Bedrohungen, die ihre Gründung 1949 rechtfertigten, sind nicht ganz verschwunden, aber das Kräfteverhältnis hat sich deutlich zu ihren Gunsten verschoben. Jedoch ist die Krise wahrscheinlich noch nie so ernst gewesen. Es sind die internen Spaltungen, die heute eine existenzielle Bedrohung für das Bündnis darstellen."

6 Uhr: Nato-Gipfel wird am Abend mit Empfang der Queen offiziell eröffnet

In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses heute in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato – darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Offiziell beginnt das Spitzentreffen mit einem Empfang bei Königin Elizabeth II. am Abend.

Vorher wird sich Merkel mit Macron, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen, um über den Syrien-Konflikt zu sprechen.

Schon für Morgen ist ein Frühstück Trumps mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Der US-Präsident hatte bei den vergangenen Gipfeln die Bündnispartner wegen zu niedriger Verteidigungsausgaben heftig kritisiert, vor allem Deutschland. Diesmal meldete die Nato vorab große Ausgabenzuwächse.