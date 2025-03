Entscheidend sei, dass die Gespräche in einer sehr guten Atmosphäre stattfänden und dass alle wüssten, "dass man auch in einer Koalition, die man bilden will, aufeinander Rücksicht nehmen muss". Dieser Punkt, an dem die Rücksicht beginne und Verantwortung gemeinsam getragen werde, "der muss auch gefunden und austariert werden – auf diesem Weg befinden wir uns".

Wie teuer werden die deutschen Schulden?

Selten zuvor hat es in Deutschland ein solches Investitionspaket gegeben: 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur und quasi unbegrenzte Ausgaben für das Militär – nur ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) muss aus dem Haushalt stammen. Der Rest wird durch Schulden finanziert. Doch wie teuer werden diese Schulden und was bedeutet das für die Wirtschaft? Lesen Sie hier mehr dazu .

Strack-Zimmermann schließt FDP-Vorsitz aus

Linken-Chef will Finanzpaket von Union und SPD zustimmen – unter Bedingungen

Die Linke schließt einem ihrer Vorsitzenden zufolge eine Zustimmung zum geplanten Finanzpaket von Union und SPD nicht aus – knüpft diese aber an Bedingungen. Es komme "auf zwei Dinge an", sagte Linken-Chef Jan van Aken am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. Zum einen gehe es darum, "was da vorgelegt wird, was genau ist der Text", verdeutlichte van Aken. Zum anderen sei wichtig, ob über die Vorhaben "als Paket oder einzeln abgestimmt" werden solle.