Jahrelang galten Deutschland und Frankreich als Wirtschaftsmotoren der EU. Doch derzeit stottern sie gewaltig. Ganz anders stellt sich die Lage hingegen in Südeuropa dar.

Das europäische Gleichgewicht kommt ins Wanken: Die einstigen engen Partner und wirtschaftlichen Schwergewichte Frankreich und Deutschland stehen jeweils vor zerrütteten Regierungen. Stein des Anstoßes waren in beiden Fällen erbitterte Streits über den Haushalt und Fragen der Staatsverschuldung.

Bei den einstigen Sorgenkindern der Finanzkrise sieht es derweil deutlich besser aus. Portugal, Italien, Griechenland und Spanien konnten bereits in den vergangenen Jahren ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum verzeichnen. Auch die Prognosen für das Jahr 2025 fallen höher aus.

So rechnet die Europäische Kommission mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland und Frankreich um jeweils 0,8 Prozent bis zum Herbst 2025. Auch für Italien wird ein solcher Anstieg erwartet. Für Portugal hingegen geht die Kommission von 1,9 Prozent, für Spanien und Griechenland von jeweils 2,3 Prozent Wachstum aus.

Schlechte Stimmung und verhaltene Aussichten

Die schwierige Wirtschaftslage in Deutschland ist längst nicht mehr nur aus den Einzelklagen von Unternehmern abzulesen. Große Konzerne wie VW und Thyssenkrupp haben in den vergangenen Wochen angekündigt, Stellen kürzen und Werke schließen zu wollen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, für den monatlich Tausende Unternehmer befragt werden, ist zum sechsten Mal in Folge gesunken. Die Stimmung in der Wirtschaft ist demnach so schlecht wie seit 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren unterdessen zum wiederholten Male ihre Prognosen nach unten.

Die Ampelkoalition ist letztlich auch daran zerbrochen, wie gravierend die einzelnen Parteien die Lage eingeschätzt hatten. Und dem Streit darüber, mit welchen Maßnahmen – und vor allem, ob unter Aufnahme neuer Schulden – die Wirtschaft gestärkt werden sollte.

Auch in Frankreich scheiterte die Regierung von Ministerpräsident Michel Barnier letztlich am Umgang mit den Staatsschulden. Er wollte das Staatsdefizit von 6,1 auf 5,0 Prozent kürzen. Die europäischen Schuldenregeln sehen eigentlich eine Obergrenze von drei Prozent vor. Als Staatsdefizit wird der Betrag bezeichnet, um den die staatlichen Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Dies herunterzusetzen, würde der französischen Regierung weniger Spielraum für neue Schulden geben. Doch sowohl von links als auch von rechts kam heftige Kritik, die letztlich in einem Misstrauensvotum endete. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mitte Dezember führte diese Gemengelage gar dazu, dass Deutschland und Frankreich kurzzeitig höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen mussten als Griechenland. Und das könnte erst der Anfang sein. Immerhin hat die Ratingagentur Moody's Frankreichs Kreditwürdigkeit in der vergangenen Woche von Aa2 auf Aa3 abgesenkt, da sie davon ausgeht, dass die öffentlichen Finanzen des Landes im kommenden Jahr erheblich geschwächt sein würden. Eine solche Bewertung bedeutet normalerweise, dass die Schuldenaufnahme teurer wird.

Alles steht und fällt mit dem Tourismus

Diese Episode zeigt deutlich: In Europa verschiebt sich das wirtschaftliche Kräfteverhältnis. Die Sorgenkinder im Süden genießen derzeit größeres Vertrauen von Banken und Investoren und blicken optimistischer in ihre Zukunft. Gründe für die Entwicklung gibt es mehrere. Deutschland und Frankreich sind vor allem deshalb überrascht, da beide Länder es zuletzt gewohnt waren, glimpflich aus Krisen hervorzugehen. Das war bei der Finanzkrise 2008 der Fall und sah auch nach der Corona-Pandemie zunächst so aus.

Die stark vom Tourismus abhängigen südeuropäischen Länder litten damals besonders stark und erholten sich auch deutlich langsamer. Italien etwa blieb mehr als ein Jahrzehnt hinter dem europäischen Durchschnittswachstum zurück. Die verordneten Sparprogramme auf Drängen der Geldgeber – und der EU – für Griechenland und die darauffolgenden heftigen Proteste sind vielen bis heute im Gedächtnis geblieben.

Entsprechend half vorrangig die Wiederbelebung des Tourismussektors. Als eine der wenigen Regionen weltweit haben Spanien und Griechenland mittlerweile wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Reformen wirken