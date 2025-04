Militär soll Kontrolle über Teile der US-Südgrenze übernehmen

Laut dem Papier mit dem Titel "Military Mission for Sealing the Southern Border of the United States and Repelling Invasions" soll das Verteidigungsministerium künftig für Gebiete wie die Roosevelt Reservation in Kalifornien, Arizona und New Mexico zuständig sein. Die Flächen sollen zu sogenannten "National Defense Areas" erklärt werden. Reservate sind von der Maßnahme ausgenommen.