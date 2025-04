Newsblog zur US-Politik China bestreitet Telefonat von Xi mit Trump

Hat er? Oder hat er nicht? China bestreitet ein Telefonat zwischen Staatschef Xi Jinping und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

China dementiert Telefonat zwischen Xi und Trump

Chinas Regierung hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zurückgewiesen. "Soweit ich weiß, gab es in letzter Zeit kein Telefongespräch zwischen den beiden Staatschefs", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag in Peking. Es gebe derzeit keine Verhandlungen über Zollfragen zwischen China und den USA.

Trump hatte vergangene Woche von einem Telefonat mit Xi berichtet. "Er hat angerufen", sagte Trump laut einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Time"-Magazin. "Ich glaube nicht, dass das ein Zeichen von Schwäche seinerseits ist."

Der US-Präsident hatte in dem Interview auch behauptet, seine Regierung habe inzwischen mehr als neunzig Handelsabkommen unterzeichnet. Beispiele mochte er aber keine nennen. Trump hatte im Rahmen seiner Zoll-Politik die Einfuhren für Waren aus China in die USA auf 145 Prozent erhöht. China hatte mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent geantwortet, zuletzt aber versöhnlichere Töne anklingen lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

54 Prozent aller Deutschen würde derzeit nicht in die USA reisen

Immer mehr Deutsche zeigen sich bei Reisen in die Vereinigten Staaten zurückhaltend. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für den "stern" sprachen sich 54 Prozent der Befragten dafür aus, derzeit eher auf eine USA-Reise zu verzichten.

Hintergrund sind vermehrte Berichte über Probleme bei der Einreise unter US-Präsident Donald Trump. Trotzdem halten 40 Prozent der Deutschen eine Reise in die Vereinigten Staaten weiterhin für unbedenklich.

Parteipräferenzen spielten laut der Erhebung eine auffällige Rolle: Während unter den Wählern der AfD eine klare Mehrheit von 74 Prozent erklärte, man könne bedenkenlos in die USA einreisen, äußerten sich Anhänger der Linken deutlich kritischer. Rund 76 Prozent von ihnen gaben an, die Vereinigten Staaten derzeit meiden zu wollen.

Montag, 28. April

Handtasche von Ministerin gestohlen: Verdächtiger gefasst

Nach dem Diebstahl der Handtasche von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem in einem Burger-Restaurant haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Vorfall nicht mit Noems Position als Ministerin im Zusammenhang stehe, teilte der für den Schutz hochrangiger Politikerinnen und Politiker zuständige Secret Service mit. Der Verdächtige sei ein Wiederholungstäter, ihm werde unter anderem Kreditkartenbetrug vorgeworfen. Der Mann sei ohne weitere Zwischenfälle in der US-Hauptstadt festgenommen worden. Weitere Details nannte der Secret Service nicht.

Noems Handtasche war vor rund einer Woche bei dem Restaurantbesuch in Washington gestohlen worden. Darin waren 3.000 US-Dollar Bargeld (rund 2.630 Euro), Ausweisdokumente, die Zugangskarte für das Ministerium sowie Wohnungsschlüssel. Die 53-jährige Noem war am Ostersonntag in einem populären Burger-Restaurant in Washington zu einem Abendessen mit ihrer Familie. Auch ihr Sicherheitspersonal war dabei. Die große Menge Bargeld in ihrer Tasche erklärte ihr Ministerium mit dem Familienbesuch.

"Diese Person ist ein Berufsverbrecher, der sich seit Jahren illegal in unserem Land aufhält", schrieb Noem auf der Plattform X über den Verdächtigen. US-Präsident Donald Trump und sie arbeiteten daran, "Amerika sicher zu machen und diese kriminellen Ausländer von unseren Straßen zu bekommen", so die Ministerin weiter. Noem spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des harten Kurses gegen Migranten von Trump.

Historisch schlechte Werte: Trump im Umfragetief

Donald Trump erlebt ein bisher nie dagewesenes Umfragetief während seiner Präsidentschaft. Seine politische Agenda stößt auf wachsenden Widerstand in der Bevölkerung. Mehr zu der aktuellen Umfrage lesen Sie hier.

