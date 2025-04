Newsblog zur US-Politik Trump will erste Auto-Zölle offenbar schon heute reduzieren

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Er will die Migration in die USA eindämmen.

Donald Trump reist zur 100-Tage-Feier in den Autostaat Michigan. Noch vorher will seine Regierung offenbar einzelne Zölle senken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Präsident Trump hält Rede zu hundert Tagen im Amt

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag seit hundert Tagen im Amt. Zu diesem Anlass hat der Republikaner eine Rede in der Stadt Warren nördlich von Detroit im US-Bundesstaat Michigan angekündigt (18 Uhr US-Ostküstenzeit, Mitternacht MESZ). Nach Angaben seines Stabs will Trump in seiner Ansprache die "erfolgreichsten und monumentalsten ersten 100 Tage einer Regierung in der Geschichte" der USA feiern.

1.000 Dollar pro Asylantrag: Trumps Republikaner für neue Gebühr

Ein Asylantrag in den USA könnte künftig mindestens 1.000 Dollar kosten (rund 880 Euro). Diesen Betrag schlagen Kongressabgeordnete der Republikaner von US-Präsident Donald Trump vor. In einem am Montag bekannt gewordenen Budgetentwurf für 2025 ist von einer Mindestgebühr die Rede. Bei einer steigenden Inflation könnte sich der Betrag demnach erhöhen. Bisher sind Asylanträge in den Vereinigten Staaten wie auch in Deutschland kostenlos. Asyl gilt als Grundrecht für politisch Verfolgte.

Ganze 8.500 Dollar sollen all jene zahlen, die ein Migrantenkind aus Bundesgewahrsam befreien wollen. In den USA werden Kinder, die unbegleitet einreisen, in der Regel unter Bundesaufsicht gestellt und in Pflegefamilien untergebracht.

Weitere Gebühren sind für Arbeitsgenehmigungen sowie Anträge für eine Greencard geplant, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Präsident Trump und die Republikaner wollten damit die Einwanderung wieder in geregelte Bahnen lenken und die nationale Sicherheit verbessern, hieß es in einem Begleittext zu dem Vorschlag.

US-Regierungsvertreter: Werden US-Zölle auf Autos verringern

Die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump wird die Auswirkungen der US-Zölle auf die Autoindustrie verringern. Laut US-Regierungsvertretern sollen bereits am Dienstag einige US-Zölle auf ausländische Autoteile für in den USA hergestellte Autos reduziert werden. Zudem soll verhindert werden, dass US-Zölle auf im Ausland produzierte Autos auf andere Zölle aufgeschlagen werden.

"Präsident Trump baut eine wichtige Partnerschaft mit den heimischen Autoherstellern und unseren großartigen amerikanischen Arbeitern auf", teilte Handelsminister Howard Lutnick am Montagabend mit. "Dieser Deal ist ein großer Sieg für die Handelspolitik des Präsidenten, da er Unternehmen belohnt, die im Inland produzieren". Gleichzeitig biete die Trump-Regierung Autoproduzenten einen Anreiz, die sich verpflichteten, in den USA zu investieren und ihre heimische Produktion auszubauen.

Das "Wall Street Journal" hatte zuvor über eine mögliche Verringerung der US-Zölle für Autoteile und aus dem Ausland importierte Autos berichtet.

Trump gibt "The Atlantic" ein Interview

"The Atlantic" brachte die Affäre um den Signal-Gruppenchat ins Rollen - und die US-Regierung in Erklärungsnot. Dennoch gibt Donald Trump dem Magazin ein überraschendes Interview. Hier lesen Sie mehr.

Dienstag, 29. April

Donald Trump stürzt in Umfragen ab

Nach seinen ersten knapp 100 Tagen im Amt ist US-Präsident Donald Trump mit schlechten Umfragewerten konfrontiert. In mehreren Umfragen für Medienanstalten erreichte der Republikaner nach etwa drei Monaten Amtszeit dürftige Werte. In einer Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders ABC und der "Washington Post" etwa äußerten sich 39 Prozent der Befragten zufrieden mit der bisherigen Arbeit des US-Präsidenten, 55 Prozent zeigten sich dagegen unzufrieden. Eine Umfrage im Auftrag des Senders CNN bescheinigt Trump einen Zustimmungswert von 41 Prozent, während sich 59 Prozent der Befragten unzufrieden äußerten. Mehr dazu lesen Sie hier.

China dementiert Telefonat zwischen Xi und Trump

Chinas Regierung hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zurückgewiesen. "Soweit ich weiß, gab es in letzter Zeit kein Telefongespräch zwischen den beiden Staatschefs", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag in Peking. Es gebe derzeit keine Verhandlungen über Zollfragen zwischen China und den USA.