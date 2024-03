geht es Ihnen so, dass die Nachrichtenflut Sie gelegentlich überfordert? Kriege, Konflikte, Anschläge, dazu der politische Dauerstreit: Manchmal möchte man nur noch weghören, wegsehen, abschalten. Und dann ertappt man sich doch wieder dabei, wie man ununterbrochen klickt, zappt, liest und schaut. Das tägliche Nachrichtenstakkato hat etwas Erschöpfendes, aber eben auch Energetisierendes. Neuigkeiten treiben das Rad des Lebens an, und wer will schon stehen bleiben, wenn alle anderen voranstürmen? Erst recht, wenn auf eine Nachricht prompt Reaktionen, Einordnungen, Kommentare folgen, alles irgendwie lesens-, sehens- und hörenswert.