Mindestens 100 Tote und 4.000 Verletzte

05.08.2020, 09:52 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de

Eine gigantische Explosion hat am Dienstagabend die libanesische Hauptstadt Beirut erschüttert. Dutzende Menschen wurden getötet, Tausende teils schwer verletzt. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar. Alle Infos im Newsblog.

In Libanons Hauptstadt Beirut kam es im Gebiet des Hafens am Dienstagabend zu mehreren Explosionen. Die schwerste Detonation formte eine pilzförmige Wolke, die in den Himmel aufstieg. Darauf breitete sich eine gigantische Druckwelle aus. Tausende Menschen wurden verletzt, Dutzende getötet. Die Zahlen der Opfer werden in diesem Artikel fortlaufend aktualisiert. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Vermutet wird, dass am Hafen gelagertes Ammoniumnitrat (mehr zu diesem Stoff lesen Sie hier.) detoniert ist.







Laut der jüngsten Bilanz des libanesischen Roten Kreuzes vom Mittwochmorgen wurden mindestens 100 Menschen in der libanesischen Hauptstadt getötet und knapp 4.000 weitere verletzt. Unter den Verletzten waren auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Die Ursache der Explosionen war noch unklar. Auch das wahre Ausmaß der Detonation ist noch nicht klar, Rettungskräfte befürchten viele weitere Tote und Verletzte. Die Zahlen werden kontinuierlich nach oben korrigiert.

Israel bietet Hilfe an, Libanon lehnt ab

Ein Krankenhaus im Norden Israels hat Hilfe bei der Versorgung von Verletzten angeboten. Der Direktor des Galiläa-Krankenhauses in der nördlichen Stadt Naharija, Massad Brahum, sagte am Mittwochmorgen im Armee-Radio Unterstützung zu. "Wir wollen nur eine helfende Hand reichen", sagte er auf Arabisch. Jeder werde behandelt und das Krankenhaus gesund verlassen.

Zuvor hatte die israelische Regierung ein Hilfsangebot über internationale Kanäle unterbreitet. Präsident Reuven Rivlin drückte via Twitter dem Libanon sein Mitgefühl aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies den Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates, Meir Ben-Schabat, an, mit dem UN-Nahostbeauftragten Nikolaj Mladenow weitere Möglichkeiten der Unterstützung auszuloten.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

Von libanesischer Seite wurden die Hilfsangebote aus Israel jedoch zurückgewiesen. Darauf angesprochen sagten Regierungsvertreter: "Wir nehmen keine Hilfe von einem feindlichen Staat an." Der Libanon und Israel haben keine diplomatischen Beziehungen. Offiziell befinden sich die beiden Nachbarländer noch im Krieg. Libanesen sind jegliche Kontakte mit Israelis verboten. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah.

Tschechien schickt Hilfsteam mit Suchhunden

Tschechien schickt ein Hilfsteam in den Libanon. Die Spezialeinheit der Feuerwehr werde am Nachmittag abfliegen, teilte Innenminister Jan Hamacek am Mittwoch bei Twitter mit. Das Team ist auf die Bergung von Verschütteten spezialisiert. Dabei sind fünf Suchhundeführer mit ihren Tieren sowie mehr als 30 weitere Einsatzkräfte.

Großbritannien: Spekulationen über Ursache sind verfrüht

Für die britische Regierung ist die Ursache der schweren Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut noch unklar, bei der mindestens 100 Menschen getötet wurden. Bevor Ergebnisse der Untersuchung dieser Tragödie vorlägen, sei es zu früh für Spekulationen, sagte Bildungsstaatssekretär Nick Gibb am Mittwoch dem TV-Sender Sky.



Er trat damit Äußerungen von US-Präsident Donald Trump entgegen, der von einem möglichen Angriff sprach. Die libanesische Führung vermutet bislang, dass die Detonation am Dienstag durch hochexplosives Material verursacht wurde, das seit Jahren im Hafen von Beirut gelagert worden sei. Gibb fügte hinzu, dass die britische Regierung darüber berate, welche technische und finanzielle Hilfe dem Libanon angeboten werden könne.

Frankreich schickt Militärflugzeuge mit Helfern nach Beirut

Nach der Explosion in Beirut schickt Frankreich zwei Militärflugzeuge in den Libanon. Sie werden unter anderem 55 Angehörige des französischen Zivilschutzes und tonnenweise Material zur Behandlung von Verletzten befördern, wie der Élyséepalast mitteilte. Etwa ein Dutzend französische Notärzte soll zudem so rasch wie möglich nach Beirut entsandt werden, um Krankenhäuser vor Ort zu unterstützen.

Iranische Führung bietet Hilfe nach Explosion in Beirut an

Der iranische Außenminister hat seine Anteilnahme nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ausgedrückt und dem Land Hilfe angeboten. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Menschen in Libanon... bleibt stark", twitterte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch. Der Iran sei bereit, Libanon jegliche notwendige Hilfe und Unterstützung zu leisten, so der iranische Chefdiplomat.

Trump spricht mit Blick auf Beirut von möglicher "Bombe"

Nach der verheerenden Detonation in Beirut spricht Donald Trump von einer "Attacke" und einer möglichen "Bombe". Mehr dazu lesen Sie hier.

Merkel erschüttert über Explosion in Beirut – schnelle Hilfe angekündigt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich über die Explosion in Beirut mit mehr als 70 Toten und Hunderten Verletzten erschüttert gezeigt. "Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung", zitierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Dienstag die Kanzlerin bei Twitter. "Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten."

Das Auswärtige Amt schrieb bei Twitter, auch Mitarbeiter der Botschaft in Beirut seien unter den Verletzten. "Unsere Gedanken sind bei Angehörigen der Opfer. Deutschland steht Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite", hieß es. Derzeit werde geprüft, welche Hilfe Deutschland "unverzüglich" anbieten könne.

Mitarbeiter der deutschen Botschaft unter den Verletzten

Bei den verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft verletzt worden. Das Gebäude, in dem sich die Botschaft befindet, sei beschädigt worden, teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend in Berlin weiter mit. Bei den Detonationen im Hafengebiet von Beirut sind nach Angaben der libanesischen Regierung insgesamt mindestens 50 Menschen getötet und 2.750 verletzt worden.

Angesichts der starken Schäden im Stadtgebiet könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass weitere deutsche Staatsangehörige unter den Opfern und Verletzten seien, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin. Die Botschaft habe einen Krisenstab eingerichtet.

Explosion in Beirut: Dutzende Tote, Hunderte Verletzte

In Libanons Hauptstadt Beirut ist es am Dienstagabend zu mehreren Explosionen gekommen, die schwerste Detonation löste eine enorme Druckwelle aus, die sich vom Hafen aus über die Stadt ausbreitete.



Mindestens 50 Menschen seien getötet und weitere 2.700 verwundet worden, sagte Gesundheitsminister Hassan Hamad am späten Dienstagabend. Zuvor hatte auch der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, Georges Kettaneh, der Deutschen Presse-Agentur von mehr als 2.000 Verletzten berichtet.