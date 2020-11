LIVENewsblog zur US-Wahl

Erleben die USA die größte Wahlbeteiligung aller Zeiten?

03.11.2020, 21:44 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Eine Rekordzahl von Frühwählern und lange Schlangen an den Wahllokalen: Die Wahl in den USA zieht die Menschen in Massen an die Urnen. Alle Infos im Newsblog.

Heute wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Bei den Republikanern hofft Donald Trump auf eine weitere Amtszeit. Bei den Demokraten geht Ex-Vizepräsident Joe Biden ins Rennen. Wenige Tage vor der Wahl ist das Land tief gespalten, immer wieder kommt es zu Unruhen und gewaltsamen Ausschreitungen.





Bei der US-Präsidentenwahl haben so viele Menschen wie noch nie ihre Stimme vor dem eigentlichen Wahltag abgegeben. Das könnte auf eine historisch hohe Wahlbeteiligung hindeuten



Das "U.S. Elections Project" zählte über 100 Millionen Frühwähler. Das entspreche mehr als 73 Prozent der Stimmen, die 2016 insgesamt abgegeben wurden, teilte die Organisation mit. Besonders stark war die Wahlbeteiligung in einer Reihe von Bundesstaaten im Süden und Westen. In Texas, Washington State, Oregon und Hawaii überstieg die Zahl der Frühwähler jeweils sogar die 2016 insgesamt abgegebenen Stimmen.

Der demokratische Herausforderer Joe Biden erwartet eine noch nie dagewesene Wahlbeteiligung von über 150 Millionen Wählern, wie er vor Anhängern in Philadelphia sagte. "Wir werden heute so viele Menschen sehen, die ihre Stimme abgegeben haben, wie noch nie in der amerikanischen Geschichte." Vor allem junge Menschen und Frauen beteiligten sich in hoher Zahl, sagte Biden mit Blick auf erste Erhebungen.

Musikalische Aufmunterung für wartende Wähler

Es geht um verdammt viel bei dieser Wahl in den USA. Viele Wähler warten oft Stunden, um bei diesem historischen Urnengang ihre Stimme abgeben zu können. Da kann etwas Aufmunterung nicht schaden. In Los Angeles sorgt eine Mariachi Band vor einem Wahllokal für festliche Stimmung. Und ist eine Wahl nicht auch immer ein Fest der Demokratie?

A mariachi band entertains voters at a polling station in Los Angeles on #ElectionDay pic.twitter.com/NzKX6YgEHn — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

Wo verbringen Trump und Biden den Wahlabend?

Sie stehen an diesem Abend im Fokus: US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden. Wo aber werden sie den Abend verbringen, wenn die mit Spannung erwarteten Ergebnisse einlaufen? Wie der Sender CNN berichtet, hält sich Trump wohl den ganzen Abend über im Weißen Haus auf.

Joe Biden wird nach den letzten Wahlkampf-Terminen in sein Haus in Wilmington im US-Staat Delaware zurückkehren und dort die Ergebnisse abwarten. Später soll er ein Wahlzentrum besuchen, berichtet CNN.

Trump siegessicher: "Wir werden eine großartige Nacht haben"



Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. "Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben", sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Die Zahlen, die er aus den Bundesstaaten Texas, Arizona oder Florida sehe, seien sehr gut. Die letzten Umfragen sehen den republikanischen Präsidenten allerdings hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden – sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden "Swing States".

Auf die Frage, ob er für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage bereits Reden vorbereitet habe, sagte Trump, dass er darüber noch nicht nachdenke. Er hoffe aber, dass das Ergebnis schnell feststehe. Trump weiter: "Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich." Die Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) nach 1.00 Uhr erwartet.

Donald Trump: Der amtierende US-Präsident freut sich auf die Wahlnacht. (Quelle: Carlos Barria/Reuters)



Ein Land zwischen Vorfreude und Angst

Der weltweit mit Spannung erwartete Wahltag ist da, die Amerikaner bestimmen ihren neuen Präsidenten. Wohl noch nie war die Anspannung vor diesem Termin größer – und auch die Angst, dass es zu gewaltsamen Ausbrüchen von Anhängern der unterlegenen Seite kommt. In seinem Video-Kommentar berichtet t-online-Korrespondent Fabian Reinbold von einem elektrisierten Land zwischen großer Energie und Angst.

Wann es heute Abend besonders spannend wird

Am Dienstag wählen die USA ihren neuen Präsidenten. Doch wann steht der Sieger fest? Da sich das Land über mehrere Zeitzonen erstreckt und die Wahllokale zu unterschiedlichen Zeiten schließen, laufen die Ergebnisse die ganze Nacht über nach und nach ein. Die ersten Wahllokale schließen um Mitternacht unserer Zeit in Indiana und Kentucky. Beide Bundesstaaten sind Hochburgen der Republikaner, Donald Trump dürfte sie sicher gewinnen.



Um 2 Uhr wird ein Schlüsselmoment in dieser Wahlnacht erwartet. Dann schließen die letzten Wahllokale in über einem Dutzend Bundesstaaten, darunter die wichtigen "swing states" Florida und Pennsylvania. Die Karte zeigt, wann wo die letzten Stimmen abgegeben werden. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Wahlfieber in New York

Die Präsidentschaftswahl elektrisiert die Menschen in den USA und rund um den Globus. Traditionell erstrahlt in dieser wichtigsten Wahlnacht der Welt auch New Yorks Wahrzeichen, das Empire State Building, in den Farben der US-Flagge. So auch an diesem Abend:

Lighting up the night in red, white & blue for #ElectionDay.



Make sure your voice is heard & #VOTE!



📷: a3x(.)nyc/IG #ESBright pic.twitter.com/daGqd2DiYT — Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 3, 2020

Trump findet eigenes Land schwieriger als Nordkorea

Für US-Präsident Donald Trump ist der Umgang mit seinem Heimatland eigenen Aussagen zufolge schwieriger als der mit autoritären Regierungen. Leute würden ihn Fragen, welches Land das schwierigste sei, sagte Trump am Dienstag in der TV-Sendung "Fox and Friends". "Ist es Russland? Ist es China? Ist es Nordkorea? (...) Nein, das mit Abstand schwierigste Land sind die USA." Es gebe einige falsche Leute, sagte Trump am Wahltag in den USA weiter – und spielte damit offenbar auf seine politischen Gegner an.

Der Präsident nannte den hochrangigen Demokraten Adam Schiff beim Namen und bezeichnete ihn als "kranke Person". Seine demokratischen Widersacher hatten Trump in den vergangenen vier Jahren immer wieder hart attackiert und unter anderem ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bundesstaat Michigan: Unbekannte schänden jüdischen Friedhof

Nur einen Tag vor der Wahl haben Unbekannte in Grand Rapids (Michigan) einen jüdischen Friedhof geschändet. Die Vandalen schrieben in großen Buchstaben "TRUMP" und "MAGA" ("Make America Great Again", Trumps Motto) auf einzelne Grabsteine, berichtet die "Jüdische Allgemeine". Nur wenige Stunden später hatte der US-Präsident einen Wahlkampfauftritt in der zweitgrößten Stadt Michigans.

Die Anti-Defamation League, eine Organisation, die sich gegen die Diskriminierung von Juden einsetzt, verurteilte auf ihrer Facebook-Seite die Tat: "Wir sind entsetzt über die Schändung des Friedhofs." Wer für den Akt des Vandalismus verantwortlich ist, ist noch unklar.

Dax setzt Erholung am US-Wahltag fort

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl seine Erholung schwungvoll fortgesetzt. Es werde darauf gesetzt, dass die Wahl Klarheit bringe und die Unsicherheit der vergangenen Tage dadurch vertreibe, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zudem werde weiter auf die US-Notenbank (Fed) vertraut.



Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag mit plus 2,55 Prozent auf 12.088,98 Punkte auf Tageshoch. Seit seinem Tief bei 11.450 Punkten am Freitag hat er nun bereits wieder um 5,6 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche hatten die hochschnellenden Corona-Neuinfektionen und die daraufhin erfolgten neuen Teil-Lockdowns in europäischen Ländern die Börsen in ganz Europa und auch den USA schwer belastet.

Wahllokale im Osten der USA geöffnet



In den USA startet die Wahl in die heiße Phase. Nachdem in zwei kleinen Orten bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, machten im Osten der Vereinigten Staaten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen auf. Um 6 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) öffneten sie zum Beispiel in New York, New Jersey und Connecticut. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen.



In Ohio und North Carolina, die zu den umkämpften Bundesstaaten ("Swing States") gehören, dürfen die Wähler seit 6.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) an die Wahlurnen. In Florida, Pennsylvania und Michigan – wo ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen macht – öffneten viele Wahllokale um 7 Uhr (13 Uhr MEZ).



Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Öffnung der Wahllokale über mehrere Stunden. Nach dem Osten folgen die Staaten im Zentrum des Landes. Im Westküstenstaat Kalifornien kann man von 7 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) an die Stimme abgeben. Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter: Hier können die Wähler bis um 6 Uhr (MEZ) am Mittwoch abstimmen, auf den Aleuten noch eine Stunde länger.



Viele Wähler haben aber schon gewählt. Über 100 Millionen US-Bürger stimmten per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen ab, wie das "U.S. Elections Project" berichtete. Das entspricht rund 70 Prozent der 2016 bei der Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen.

Anleger sind am Wahltag hoffnungsvoll



Am Tag der US-Wahl dürfte die Wall Street zunächst ihre jüngsten Gewinne ausbauen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start am Dienstag taxierte das Handelshaus IG den Dow Jones Industrial anderthalb Prozent höher bei 27.330 Punkten. Börsianer nannten als Antrieb die Hoffnung auf klare Verhältnisse nach der Wahl.



Auch Christian Kahler, Chef-Anlagestratege bei der DZ-Bank, sagte t-online jüngst: "Finanzmärkte mögen keine Unsicherheit". Wenn Trump das Weiße Haus nicht verlasse, obwohl er müsste, "werden die Aktienmärkte in den nächsten Wochen sicherlich bergab gehen." Bereits am Montag hatte der US-Leitindex als Reaktion auf den größten Wochenverlust seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März um 1,6 Prozent zugelegt.

Indien: Kokosnüsse für Sieg von Harris und Biden

Am Tag der US-Wahl haben rund 200 Inder im Heimatdorf des indischen Großvaters der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris für ihren Sieg gebetet. Im Tempel im südindischen Thulasendrapuram hätten sie mehrere Kokosnüsse zerbrochen – ein gängiges Ritual, das Glück bringen solle, sagte der Tempelverwalter S.V. Ramanan. Währenddessen hätten Priester Milch über die lokale Gottheit Aiyanar gegossen und Mantras gesungen. Ramanan sagte: "Es gibt viel Vertrauen in den 300 Jahre alten Tempel – mit dem Glauben, dass Gebete bei diesem mächtigen Schrein immer erhört werden."

Wer gewinnt die US-Wahl? Wie reagiert Deutschland? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen geben Spitzenpolitiker und Experten am Mittwochmorgen in einer t-online-Livesendung. Los geht es um 7.30 Uhr unter www.t-online.de/live. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Feedback.

Harris Mutter stammte aus Indien, ihr Vater aus Jamaika. Die 56-Jährige sagte immer wieder, ihre inzwischen verstorbene Mutter habe den größten Einfluss auf ihr Leben gehabt. Im Tempel in Thulasendrapuram hätten Dorfbewohner Gott Aiyanar auch Blumen, Girlanden und Früchte dargeboten, sagte Ramanan. Anschließend habe es für die Anwesenden Idlis gegeben, gedampfte Reiskuchen, die in Südindien sehr beliebt sind und mit denen auch Harris aufgewachsen ist, wie sie mehrfach sagte.

Ein Tempel in Thulasendrapuram im indischen Bundesstaat Tamil Nadu: In einem besonderen Gottesdienst beten Gläubige für den Sieg der indischstämmigen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris. (Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa)



Harris indische Familie habe den Tempel oft bei Hochzeiten und anderen speziellen Ereignissen besucht, sagte ihre Tante Sarala Gopalan dem indischen Fernsehsender NDTV. Sie würde versuchen, ihn jedes Jahr zu besuchen und für die Familie zu beten. Dieses Jahr hätte dies wegen Corona aber nicht geklappt.

Republikaner scheitern mit Klage gegen Stimmabgabe aus Autos

Die Republikaner sind im US-Bundesstaat Texas mit dem Versuch gescheitert, rund 127.000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgegeben haben. Ein Bundesrichter in Houston wies am Montag eine Klage gegen das Verfahren ab. Zuvor hatte bereits das Oberste Gericht von Texas ähnlich entschieden.

Die Stimmen wurden im Harris County abgegeben, das als eher den Demokraten zugeneigt gilt. Texas hat seit dem Sieg von Jimmy Carter 1976 nicht mehr für einen Demokraten bei einer Präsidentenwahl gestimmt - in diesem Jahr zeigen die Umfragen aber ein relativ knappes Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden. Insofern könnten auch 127.000 Stimmen eine wichtige Rolle spielen.

Ein Parkplatz in Austin, Texas: Hier konnten Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben, ohne die Fahrzeuge zu verlassen. (Quelle: Ricardo B.Brazziell/imago images)



Die Wahlbehörde von Harris County hat mit Blick auf die Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne die Fahrzeuge zu verlassen. Mehrere Republikaner hatten in ihrer Klage argumentiert, dass es für das Verfahren keine gesetzliche Grundlage gebe.

Trump hetzt gegen Briefwahl – Biden setzt auf Hilfe von Popstars

Der lange US-Wahlkampf geht mit scharfen Angriffen zu Ende: Trump erneuert mit einer düsteren Warnung seine Angriffe auf die Abstimmung per Briefwahl. Biden verspricht sich Hilfe von Stars. Bis kurz vor der Öffnung der Wahllokale in den USA haben sich Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden gegenseitig mit harten Bandagen angegriffen. Trump bezeichnete Biden als "korrupten Politiker", der die Wirtschaft in eine "tiefe Depression" stürzen würde.

Den ganzen Artikel können Sie hier lesen.

US-Wahltag startet mit Mitternachtsabstimmung

Mit Abstimmungen in kleinen Orten im Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (6 Uhr in Deutschland) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis lieferte das Dorf Dixville Notch, das schon seit 1960 stets zu Beginn der "Geisterstunde" votiert. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wurde. Trump-Herausforderer Joe Biden erhielt – alle – fünf Stimmen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch. Im Ort Hart's Location fällt die Mitternachtsabstimmung bei dieser Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Pandemie aus. Hier öffnen die Wahllokale wie andernorts erst einige Stunden später.

Dass man so früh votieren darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, sich aufs Ohr zu legen und dann pünktlich zur Arbeit anzutreten. Längst nicht immer spiegelten die Resultate aus den kleinen Orten, wer dann am Ende Präsident wurde.

Wahlstart im Dorf Dixville im US-Bundesstatt New Hampshire: Seit 1960 darf hier schon ab Mitternacht gewählt werden. (Quelle: Ashley L. Conti/Reuters)



Faktencheck: Stimmt es, dass viele US-Wähler benachteiligt werden?

Mit dem Ausweis zum Wahllokal gehen und abstimmen – so einfach ist es in den USA nicht. Denn vor dem Wählen stehen einige Hürden. Manche sind für bestimmte Wählergruppen schwer zu überwinden. Ob es stimmt, dass durch das Wahlrecht und -system einige Wählergruppen in den USA benachteiligt werden, lesen Sie hier im Faktencheck.

Studie: Trumps Wahlkampf-Rallys sollen 700 Covid-Tote verursacht haben

Donald Trump hat im Gegensatz zu seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden eine ganze Reihe von Wahlkampfveranstaltungen durchgeführt, bei denen tausende Teilnehmer dicht gedrängt und überwiegend ohne Masken vor der Bühne standen. Biden warf Trump vor, er verteile bei solchen "Superspreader-Events" Viren im ganzen Land.

Eine Studie von Ökonomen der renommierten Stanford University untermauert nun Bidens Vorwürfe mit Zahlen. Das Institut für Politik- und Wirtschaftsforschung publizierte das Papier, das noch nicht von Fachleuten bewertet wurde, auf seiner Website. Der Befund der Wissenschaftler um den Institutsleiter B. Douglas Bernheim ist alarmierend: Die 18 Wahlkampf-Auftritte des republikanischen Präsidenten, die zwischen dem 20. Juni und dem 22. September stattfanden, sollen demnach 30.000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 und mehr als 700 Covid-19-Todesfälle verursacht haben.

BREAKING: New ad cites Stanford study which says 30,000 people have gotten sick, and at least 700 have died stemming from Trump rallies. Vote for Biden. #TrumpRalliesKillPeople



pic.twitter.com/8JgWK4Fa5r — Scott Dworkin (@funder) November 3, 2020

Experten für Infektionskrankheiten hatten schon zuvor vermutet, dass die Wahlkampfveranstaltungen Trumps "Superspreader"-Ereignisse sein könnten. Bisher konnten die Epidemiologen deren Auswirkungen jedoch nicht gut abschätzen, auch weil das Contact Tracing in vielen US-Staaten kaum funktioniert. In einigen Bundesstaaten stellten die Gesundheitsbehörden zwar fest, dass einzelne bestätigte Neuinfektionen bei Personen auftraten, die zuvor an einer Trump-Kundgebung teilgenommen hatten. Sie konnten aber keine kausale Verbindung bestätigen. Im Bundesstaat Minnesota führten die Gesundheitsbehörden laut der Nachrichtenagentur Reuters vier Covid-19-Ausbrüche und mehr als 25 Fälle auf Trump-Kundgebungen im September und Oktober zurück.

Umfrage – Biden liegt in wichtigem US-Staat Florida vorn



Kurz vor der US-Wahl führt der demokratische Herausforderer Joe Biden einer Umfrage zufolge in dem wichtigen Bundesstaat Florida. Nach am Montag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Erhebung liegt Biden bei 50 Prozent und der republikanische Amtsinhaber Donald Trump bei 46 Prozent. Vor einer Woche lagen die beiden Kandidaten faktisch gleichauf. Florida gehört Experten zufolge zu den Staaten, wo die Wahl entschieden werden könnte. Landesweit liegt Reuters/Ipsos zufolge Biden mit 52 Prozent vor Trump mit 44 Prozent.

Fake-Video soll Joe Biden in schlechtes Licht rücken

Ein bearbeitetes Fake-Video von Joe Biden sollte den Eindruck erwecken, der demokratische Präsidentschaftskandidat habe vergessen, in welchem ​​US-Bundesstaat er sich befand. Das Video wurde am Wochenende mehr als eine Million Mal auf Twitter angesehen.



In dem Video spricht Biden eine Menschenmenge an und sagt: "Hallo, Minnesota!" Die Veranstaltung fand tatsächlich in St. Paul, Minnesota, statt. In dem unbearbeiteten Originalvideo lauteten die Schilder vor und hinter Biden auf der Bühne "Text MN to 30330" – was deutlich machte, dass die Veranstaltung in Minnesota (MN) stattfand. In dem gefälschten Video wurden die Schilder auf der Bühne jedoch so bearbeitet, dass sie "Tampa, Florida" und "Text FL to 30330" lauten.

A FALSE video claiming Biden forgot what state he was in was viewed more than 1 million times on Twitter in the past 24 hours



In the video, Biden says "Hello, Minnesota."



The event did indeed happen in MN -- signs on stage read MN



But false video edited signs to read Florida pic.twitter.com/LdHQVaky8v — Donie O'Sullivan (@donie) November 1, 2020

Das Video wurde erst am Sonntagabend von Twitter als "manipulierte Medien" eingestuft. Der Nutzer löschte das Video anschließend. Das Team von Präsident Donald Trump und seine Unterstützer hatten wiederholt irreführende Videos veröffentlicht, in denen sie argumentieren, Biden sei geistig nicht für ein Amt geeignet.

Trump denkt offenbar über Fauci-Entlassung nach

US-Präsident Donald Trump spielt mit dem Gedanken, den US-Seuchenexperten Anthony Fauci zu entlassen. Fauci hat Trump wiederholt für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie kritisiert, zuletzt am Freitag. Bei einer Wahlkampfveranstaltung auf einem Flughafen in Florida am Montag verteidigte Trump seine Corona-Politik als die Menge anfing, "Feuer Fauci" zu skandieren. Darauf antwortete Trump: "Sagt es nicht weiter, aber lasst mich noch warten bis kurz nach der Wahl." Die Präsidentenwahl in den USA findet am Dienstag statt. Der Republikaner Trump liegt in Umfragen hinter seinem demokratischen Rivalen Joe Biden.

Seuchenexperte Fauci hat Trump in der Coronavirus-Pandemie mehrfach widersprochen und insbesondere Trumps Aussage, die USA hätten das Schlimmste hinter sich, kritisiert. Das Land stehe noch vor viel Leid, sagte er am Freitag in der "Washington Post". Alle Zeichen zeigten in die falsche Richtung. "Man kann nicht viel schlechter positioniert sein." Die USA sind sowohl bei den Infektions- als auch bei den Todesfällen weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen. Fauci ist seit 1984 Direktor des "National Institutes of Health", er war Berater aller US-Präsidenten seit der Regierung von Ronald Reagan.

Bericht: Wahlparty mit 400 Leuten im Weißen Haus geplant



Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump wollen für die Wahlnacht laut einem Bericht der "New York Times" etwa 400 Leute zu einer Party ins Weiße Haus einladen. Ursprünglich war die Zusammenkunft in Trumps Hotel auf der Pennsylvania Avenue geplant. Das Event soll wegen der Coronavirus-Einschränkungen in der Hauptstadt, die bei Veranstaltungen in Räumen ein Limit von 50 Personen setzen, nun aber im Ostflügel des Weißen Hauses stattfinden. Die Zeitung berief sich am Sonntag auf anonyme Quellen.

Bereits am 26. September hatte es eine große Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses gegeben. In den Tagen danach waren zahlreiche Menschen, darunter Trump und seine Frau Melania, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Nominierungsveranstaltung für die inzwischen als Richterin am Supreme Court vereidigte Juristin Amy Coney Barrett hatte allerdings unter freiem Himmel stattgefunden. Die geplante Wahlparty dürfte nun ein größeres Ansteckungsrisiko bergen, weil sie drinnen stattfindet.

Trump-Anhänger bedrängen Bidens Wahlkampfbus



Ein Wahlkampfbus des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist in einen gefährlichen Vorfall auf einer Schnellstraße mit Trump-Fans geraten. Hier lesen Sie mehr.

